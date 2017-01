Kommentar: Die neue Bamf-Chefin erbt viele Konflikte

NÜRNBERG - Im feierlichen Rahmen der Meistersingerhalle zelebriert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Übergabe des Chefpostens von Frank-Jürgen Weise an Jutta Cordt. Doch in die Harmonie mischen sich Misstöne. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (li.) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (3. v. li.) gratulieren der frisch gekürten Präsidentin des Asylamts. Jutta Cordt folgt Frank-Jürgen Weise (2. v. re.) nach. © Foto: Horst Linke



Das mit dem Motorrad hat Thomas de Maizière dann doch lieber gelassen. Bei einer Neuanschaffung wäre der Bund der Steuerzahler an die Decke gegangen; und hätte der Bundesinnenminister sich einfach aus dem Fuhrpark der Bundespolizei bedient, wäre die sauer gewesen. Also gibt es kein Motorrad für Frank-Jürgen Weise, erzählt der Minister im Plauderton. Zumindest kein richtiges. Sondern nur eines im Miniaturformat, aus Schokolade.

Man darf natürlich davon ausgehen: De Maizière hatte nie ernsthaft vor, Weise, dem scheidenden Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und passionierten Motorradfahrer, ein echtes Motorrad zu schenken. Es geht ihm um das Symbol: Dafür, dass es da draußen, außerhalb der Büros und Konferenzräume, noch ein anderes Leben gibt. "Stellen Sie es auf Ihren Schreibtisch, damit Ihnen der Gedanke kommt 'Ich könnte doch das echte Motorrad rausholen'", sagt de Maizière bei der Ernennung der neuen Bamf-Chefin Jutta Cordt am Donnerstag.

Weises Motorrad dürfte die vergangenen eineinhalb Jahre, seit er das Bamf zusätzlich zu seiner Aufgabe als Chef der Bundesagentur für Arbeit übernahm, nur selten bewegt worden sein. Zu viel zu tun hatte der 65-Jährige. Im September 2015 stand das Amt "kurz vor der Insolvenz", wie Weise es heute formuliert. Ihn bestimmte die Kanzlerin damals, um im Bild zu bleiben, zum Insolvenzverwalter. Und der meldet nun: "Wir haben den Auftrag weitgehend erfüllt." Weitgehend deshalb, weil Weise sein Ziel, den Berg der Asylanträge ganz abzutragen, verfehlte. Dennoch hat das Amt nie zuvor so effizient gearbeitet wie 2016.

"Unabhängig, souverän, sie kann was, sie will was" – so beschreibt Frank-Jürgen Weise (65) die Frau, die seinen Kurs als neue Bamf-Chefin fortsetzen will: Jutta Cordt. Wie er kommt sie aus der Bundesagentur für Arbeit, war zuletzt Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, wie er ist sie Motorradfahrerin.

"Für mich war es immer wichtig, für Menschen und ihre Lebenschancen zu arbeiten", sagt Cordt. Sie will den Schwerpunkt auf die Integration derjenigen Flüchtlinge legen, die eine Perspektive haben in Deutschland. Und alle anderen, die nicht schutzbedürftig sind, frühzeitig zur freiwilligen Rückkehr bewegen. Und dann ist da ja noch der Berg von 400.000 unerledigten Asylanträgen.

"Zügig und sorgfältig" werde das Amt die noch offenen Anträge abarbeiten, sagt die 53-Jährige in die Fernsehkameras, sagt es später noch einmal bei ihrer Einstandsrede vor 500 Gästen. "Zügig und sorgfältig", das ist ihre Antwort auf die Vorwürfe, die neue Effizienz am Bamf gehe zulasten der Qualität der Asylverfahren.

Offene Wunden

15 Monate Flüchtlingskrise, 15 Monate Frank-Jürgen Weise haben Spuren hinterlassen im Asylamt. Von "Narben" spricht Innenminister de Maizière, aber so ganz treffend will das nicht klingen, denn Narben entstehen ja erst, wenn die Wunden verheilt sind. Doch sie brechen selbst an diesem feierlichen Tag auf.

Was Rita Berning, die Vorsitzende des Hauptpersonalrats des Innenministeriums, dem das Bamf unterstellt ist, zu sagen hat, das sagt sie auf offener Bühne: "Vertrauen Sie dem Expertenwissen der Mitarbeiter, setzen Sie nicht auf teuer eingekaufte Berater", hält sie der Amtsführung entgegen, spielt damit auf die McKinsey-Berater an, die viele Millionen erhalten, um das Amt effizienter zu machen. Auch habe man sich "gewundert, was in einer deutschen Behörde durchsetzbar ist, wenn man politischen Rückhalt hat". Gemeint sein kann nur: Frank-Jürgen Weise.

Historische Zeit

Die Wurzeln des Konflikts: Für Weise ist die Flüchtlingskrise eine historische Zeit, eine Zeit, in der jeder seinen Beitrag leisten muss für ein höheres Ziel: Deutschland zu dienen. Flüchtlinge monatelang warten zu lassen, bis sie überhaupt ihren Asylantrag stellen können, das war der Bundesrepublik nicht würdig, glaubt Weise. „Befindlichkeiten“ nennt er dagegen Fragen wie diese: Darf die Amtsleitung einfach so Überstunden anordnen? Darf sie bei Neueinstellungen den Personalrat übergehen? Fragen, über die der Personalrat sogar vor Gericht zog.

Nun reiche man der neuen Chefin die Hand, sagt Mitarbeiter-Vertreterin Berning. Einig sind sich Amtsleitung und Personalrat ja immerhin schon darin: Auseinandersetzungen wird es auch in Zukunft geben. "Und das ist okay", sagt die neue Präsidentin Jutta Cordt. "Wichtig ist: Wir müssen im Gespräch bleiben, und da haben wir noch Potenzial."

Zu den Streits der Vergangenheit zurückblicken wird Cordt ohnehin nicht oft, dafür dürfte schon der Kompass sorgen, den ihr de Maizière zum Einstand mit den Worten schenkt: "Er zeigt ihnen die richtige Richtung: nach vorne und in die Zukunft."

Manuel Kugler