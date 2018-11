Kommentar: Die Tage des "Soli" sind gezählt

Die Politik sollte die Abgabe endlich abschaffen, es ist genug Geld da - vor 49 Minuten

Der Solidaritätszuschlag war dafür gedacht, nach der Wiedervereinigung die neuen Bundesländer an den westlichen Standard anzugleichen. Das ist eine Weile her, in manchen Gebieten in den alten Ländern sieht es weitaus schlimmer aus als im Osten. Angesichts der guten Haushaltslage gehört der "Soli" nun endlich abgeschafft, findet NN-Redakteur Martin Damerow. Und zwar rasch.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) warnt vor der Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Foto: Wolfgang Kumm/dpa



Olaf Scholz ist Finanzminister und muss in dieser Funktion zusehen, dass er seinen Etat beisammenhält. Da mag es kaum verwundern, dass er, wie schon alle seine Vorgänger im Amt, egal welcher Couleur, den Solidaritätszuschlag möglichst lang beibehalten will, weil ihm sonst mehrere Milliarden Euro wegbrechen. Dabei ist schon die Bezeichnung "Solidaritätszuschlag" eigentlich irreführend. Ein Zuschlag bedeutet, dass man etwas obendrauf bekommt. Doch wer seinen Lohn- oder Gehaltszettel studiert, erkennt rasch, dass da etwas abgezogen wird. "Solidaritätsabgabe" wäre daher weitaus treffender.

Wie dem auch sei, einst war es als Durchbruch gewertet worden, dass sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag zumindest auf eine teilweise Abschaffung des "Soli" verständigt hatten. Ab 2021 sollte die Umlage abgebaut werden, hieß es. 90 Prozent aller bisherigen Zahler sollten demnach keinen Soli mehr zahlen müssen, jene mit geringerem Einkommen.

Das war damals schon problematisch und ist es auch heute noch. Denn wo soll man diese Grenze ziehen, ab der der eine finanziell entlastet werden soll, während sein Nachbar, der vielleicht 100 Euro brutto mehr verdient, weiterhin "solidarisch" sein und Geld abdrücken muss? Mit ihrem Herumlavieren haben Union und SPD eine juristische Klagewelle schon programmiert.

Dann doch lieber endlich Nägel mit Köpfen machen und den "Soli" ganz abschaffen, und zwar für alle, zumal die glänzende Haushaltslage mit zweistelligen Milliardenüberschüssen dafür hervorragende Bedingungen schafft. Eines ist dem Bürger doch schlicht nicht vermittelbar: Sobald es um prestigeträchtige Projekte wie ein Baukindergeld oder die Mütterrente geht, lassen sich scheinbar mühelos mehrere Milliarden zusammenkratzen. Wenn es aber darum geht, die Menschen im Land finanziell zu entlasten, ist angeblich Ebbe in der Kasse.

Ferner muss die Politik noch folgende Frage plausibel klären: Warum soll der Solidaritätszuschlag eigentlich erst 2021 auslaufen, wenn der Solidarpakt II schon Ende 2019 endet? Dieser war notwendig, nachdem klar war, dass die im Solidarpakt I anvisierten Ziele, die neuen Bundesländer bis 2004 wirtschaftlich auf einen vergleichbaren Stand mit den westlichen Bundesländern zu bringen, nicht erreicht werden würde. Aber hing das nicht immer zusammen? Muss das nicht auf den Prüfstand?

Fazit: Es ist genug Geld da, um mit dem verfassungsrechtlich ohnehin umstrittenen"Soli" endlich Schluss zu machen und ihn schrittweise auf Null abzuschmelzen. Und zwar so schnell wie möglich, mit einem Start noch in dieser Legislatur. Was fehlt, ist der politische Wille.

Martin Damerow E-Mail