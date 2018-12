Kommentar: Ein guter Vorsatz muss für 2019 reichen

NN-Redakteur Daniel Hertwig mahnt vor zu viel guten Wünschen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum Jahresende nehmen wir uns oft viel Sinnvolles und Tugendhaftes für das kommende Jahr vor - und müssen dann klammheimlich einen Vorsatz nach dem anderen wieder einkassieren. Schluss damit, meint NN-Redakteur Daniel Hertwig. Auf einen Wunsch will er trotzdem nicht verzichten.

Liebe Leserinnen und Leser von nordbayern.de, zunächst einmal wünsche ich Ihnen einen besinnlichen zweiten Weihnachtsfeiertag, oder - falls Sie nicht feiern - einen erholsamen freien Tag, oder - falls Sie wie ich im Dienst sind - zumindest einen entspannten Arbeitstag ohne die sonstige Hektik!

Und, haben Sie sich auch für 2019 wieder, wie alle Jahre, gute Vorsätze vorgenommen? Mehr Sport, weniger Alkohol und Schokolade, öfter mal die Oma anrufen, weniger über andere ärgern? In diese Richtung könnte es dann auch bei Ihnen gehen.

Doch hat das wirklich einen Sinn? Bislang haben wir doch fast jedes Jahr aufs Neue festgestellt, dass es mal wieder nichts geworden ist mit den hehren Zielen. Spätestens in der zweiten Januarwoche schlägt der Alltag wieder voll zu, und mit ihm schleichen sich auch die alten Laster hinterrücks wieder ein. Seien wir ehrlich: Aus den guten Vorsätzen wird nichts. Auf sie folgt, betriebswirtschaftlich gesprochen, kein "Output". Lassen wir es also endlich! Damit ersparen wir uns zumindest den Druck, auch diese "To Dos" noch abzuhaken...

Weniger Stress, bitte

Einen Vorsatz könnten wir uns kollektiv aber dennoch vornehmen: weniger Stress, bitte. Stress ist - Achtung Binsenweisheit! - nicht gut für uns. Er macht krank, über- oder untergewichtig, verursacht Kopfschmerzen und Herzprobleme, führt zu Burn-out. Jeder Einzelne und auch wir alle zahlen dafür einen hohen Preis, unter anderem in Form zerrütteter Familien und übervoller Notaufnahmen.

Versuchen wir also, es im neuen Jahr etwas relaxter angehen zu lassen: Der Chef fordert mehr und mehr? Sagen wir "Nein". Das Smartphone bimmelt und blinkt jede halbe Minute? Schalten wir ab. Die U-Bahn-Türen schließen kurz vor unserer Nase? Lassen wir fahren. Wo wir wohnen, gibt es gar keine U-Bahn und auch nicht immer einen Bus? Gehen wir mal wieder zu Fuß oder steigen aufs Rad - gerade bei Kälte - statt uns ins Auto zu setzen.

Zerreißt die To-Do-Listen!

Das waren jetzt vielleicht doch ein paar Vorsätze, doch aus solchen Bausteinen könnte unser stress-armes Jahr 2019 zusammengefügt werden. Ich wünsche allen, die es versuchen wollen, gutes Gelingen! Aber bloß keine "To-Do"-Liste daraus machen...

Daniel Hertwig E-Mail