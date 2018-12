Kommentar: EU-Wahl ist Herausforderung für den Frieden

NÜRNBERG - 2019 wird uns reichlich Gelegenheit für Rückblicke bieten. Drei Daten drängen sich auf. 1919, 1939 und 1949: Da geht es stets um den Frieden, der erst stabilisiert werden soll nach dem Gemetzel zwischen 1914 und 1918. Der dann nahezu weltweit zerstört wird von den Nationalsozialisten. Und der nach deren Zusammenbruch mühsam wiederhergestellt wird. Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. © dpa



Vor 100 Jahren wurden der Versailler Vertrag und weitere Abkommen besiegelt, die nicht nur Europas politische Landkarte nach dem Ersten Weltkrieg gewaltig umkrempelten.

Vor 80 Jahren begann Hitler den Zweiten Weltkrieg. Und vor 70 Jahren wurde die Bundesrepublik gegründet — mit dem zuvor auf den Weg gebrachten Grundgesetz als Basis.

Das Beispiel Kafka

Welche Zäsur 1918/19 bedeutete, das macht der Historiker Jörn Leonhard an einem Beispiel plastisch — an Franz Kafka: Als der Schriftsteller im November 1918 in Prag "vom Balkon seines Hauses auf den ihm so vertrauten Altstädter Ring blickte, war die alte Welt untergegangen. Aus dem jüdischen Untertan der K.-u.-k.-Monarchie, der seine Texte in Prag auf Deutsch schrieb, war ein Bürger der Tschechoslowakischen Republik geworden, in der Deutsche eine Minderheit bildeten". Es tauchten Postkarten mit anti-deutschen und antisemitischen Karikaturen auf. Laut Leonhard "konnte man im Oktober 1918 die alltägliche Nationalisierung der Gesellschaft wie in einem Brennglas und in Zeitlupe beobachten".

Und das gerade in einem Moment, da sich dieser Nationalismus im Ersten Weltkrieg doch eigentlich buchstäblich zu Tode gekämpft hatte. Doch der Zusammenbruch von gleich vier Imperien sorgte für eine ganze Reihe neuer Nationalstaats-Gründungen, von denen die Tschechoslowakei nur eine war. Es zerfielen das Zarenreich, die österreich-ungarische Doppelmonarchie, das Osmanische Reich und auch das deutsche Kaiserreich. Gefördert wurden nationalistische Strömungen durch zunächst hehr klingende Prinzipien, die vor allem US-Präsident Woodrow Wilson auch bei den Friedensverhandlungen in Paris 1919 auf die Agenda setzte, allen voran das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Klingt gut, zeigte aber blutige Folgen. Griechen und Türken lieferten sich etwa erbitterte Kämpfe um Gebiete in Kleinasien, die beide für sich beanspruchten. Oder, bereits während des Weltkriegs, der Völkermord der Türken an den Armeniern.

Damals kam es zu ersten Vertreibungen von Minderheiten, wie sie im Gefolge des Zweiten Weltkriegs zur Massenerscheinung wurden. Weil da dann auch die Siegermächte dieses Krieges so handelten, wie es zuvor die Nationalsozialisten getan hatten: brutal und rücksichtslos. Hitler pervertierte den Nationalismus bis zu dem von ihm am Ende selbst gewünschten Untergang des Deutschen Reiches.

Grandioses Projekt Europa

Die Entdeckung Europas war nach 1945 die ebenso grandiose wie logische Idee von älteren Staatsmännern, die ihre Lehren aus zwei Weltkriegen zogen. Und dieses europäische Projekt wurde, aller Kritik zum Trotz, zum Garanten für einen Frieden, der nun bald 74 Jahre lang dauert. Eine so lange Epoche ohne Krieg hatten die Deutschen und ihre Nachbarn zuvor über viele Jahrhunderte nicht erlebt.

Wie prekär und schwierig diese Kunst des Friedens ist, das hat sich 1919 und in den folgenden Jahren gezeigt. Frieden ist ebenso wenig selbstverständlich und auf Dauer angelegt wie die Demokratie. Beide müssen geschützt und verteidigt werden vor ihren Feinden.

Die Wahlen zum EU-Parlament sind da im neuen Jahr angesichts nationalistischer Töne eine Herausforderung für den Frieden. Eine uralte übrigens. Die biblische Jahreslosung für 2019 stammt aus dem Psalm 35: "Suche Frieden und jage ihm nach." Eine Dauer-Aufgabe.

