Kommentar: Europa darf nicht atomarer Schauplatz werden

USA und Russland wollen den INF-Vertrag aufgeben, das müssen die EU-Staaten aber verhindern - vor 1 Stunde

Viel Zeit bleibt nicht mehr, dann könnte in Europa ein neues atomares Wettrüsten einsetzen. Das Problem ist: Weder aus den USA noch aus Russland sind Lösungsansätze zu erwarten. Also werden sich die Europäer, auf deren Territorium jeder denkbare Konflikt ausgetragen würde, endlich stärker zu Wort melden müssen, findet NN-Politikredakteur Georg Escher.

Die US-Regierung will nach eigenen Angaben eine "kleine Zahl" existierender Atomsprengköpfe von U-Boot-gestützten Langstreckenraketen umrüsten, um über eine Variante mit geringerer Sprengkraft zu verfügen. © John Kowalski/US-NAVY/dpa



Die US-Regierung will nach eigenen Angaben eine "kleine Zahl" existierender Atomsprengköpfe von U-Boot-gestützten Langstreckenraketen umrüsten, um über eine Variante mit geringerer Sprengkraft zu verfügen. Foto: John Kowalski/US-NAVY/dpa



Niemand kann so tun, als habe er das nicht kommen sehen. Spätestens seit Mitte 2014 gab es Hinweise darauf, dass Russland begonnen hatte, neue, atomar bestückbare Marschflugkörper zu entwickeln und zu testen, die den 30 Jahre alten INF-Abrüstungsvertrag mit den USA verletzen könnten. Das neue System namens "Novator 9M729" wird im Nato-Code, "SSC-8" genannt und soll die zulässige Reichweite von 500 Kilometern überschreiten.

Es gab dazu fünf Besprechungen, allerdings nur auf technischer, nicht auf politischer Ebene. Der damalige US-Präsident Barack Obama, der zu Beginn seiner Amtszeit die Vision einer atomwaffenfreien Welt entworfen hatte, und der russische Präsident Wladimir Putin konnten sich wechselseitig nicht ausstehen. Es kam nicht zu Gesprächen. Das droht sich jetzt zu rächen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat dazu vor kurzem klare Worte gefunden. "Europa darf auf gar keinen Fall zum Schauplatz einer Aufrüstungsdebatte werden", meinte er. Doch mit mahnenden Worten wird es nicht getan sein. Nun sind weder Deutschland noch die europäischen Atommächte Frankreich und Großbritannien Signatarstaaten des INF-Vertrags. Und doch müssen sie nun innerhalb der Nato alle Hebel in Bewegung setzen. Im November haben die USA Moskau eine letzte dreimonatige Frist zum Einlenken gesetzt, die Anfang Februar ausläuft. Es ist also Eile geboten.

Es geht um China

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass weder die US-Regierung noch die Kremlführung großes Interesse daran haben, sich weiter an den INF-Vertrag zu halten. Dieser bindet nur ihre beiden Staaten, nicht jedoch die aufstrebende Großmacht China. Das ist wohl der eigentliche Hintergrund dafür, dass sich nun ein neues globales Wettrüsten anbahnt.

Wenn die Europäer nicht zum Kampffeld dieser neuen Aufrüstung werden wollen, müssen sie alle Kraft darauf verwenden, auf ihren Bündnispartner USA einzuwirken, auch wenn das bei Donald Trump nur begrenzt Erfolg verspricht. Angebote müssen sie deswegen unbedingt auch an Russland machen. Seit vielen Jahren wird dort wieder kräftig in eine militärische Modernisierung investiert. Was allerdings auch nicht verwundert, denn es war die Nato-Führungmacht USA, die in Rumänien und Polen Elemente eines Raketenabwehrsystems installierten, die Moskau als strategische Schwächung empfanden.

Im übrigen sollte nicht vergessen werden, dass nicht Russland die treibende Kraft bei der neuen Militarisierung der Außenpolitik ist. Allein der Rüstungsetat der USA beträgt mehr als das Zehnfache des russischen Budgets. Zusammen steuert die westliche Allianz mehr als 50 Prozent der weltweiten Militärausgaben bei. Das Erreichen des gemeinsam beschlossenen Zwei-Prozent-Zieles würde dieses immense Ungleichgewicht weiter verstärken.

Keine Lösung ohne Moskau

Niemand darf vergessen, welche Rolle Russland im Ukraine-Konflikt spielt. Dennoch muss ein neuer Anlauf unternommen werden, auch die gemeinsamen Interessen stärker ins Blickfeld zu rücken, um Moskau zu einer Kurskorrektur zu bewegen. Weder in der Ukraine noch in Syrien sind Lösungen denkbar, die man gegen Russland durchdrücken könnte.

Deutschland hat seit Anfang 2019 für zwei Jahre einen der nichtständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat. Gemeinsam mit dem Veto-Mächten Paris und London muss Berlin sich dafür stark machen, dass das Thema atomares Wettrüsten auf die Tagesordnung kommt. Dort ist auch China am Tisch. Niemand wird so blauäugig sein und einen raschen Erfolg erwarten. Doch diesen Versuch nicht zu unternehmen, käme einer Kapitulation gleich.

GEORG ESCHER