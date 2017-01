Kommentar: Fußfesseln gaukeln Sicherheit vor

NÜRNBERG - Geht es nach Bundesjustizminster Heiko Mass (SPD), tragen künftig als Gefährder eingestufte Islamisten Fußfesseln. Ein Vorstoß, der sich in eine Reihe unkoordinierter Lösungsvorschläge einreiht. Und: Terror wird damit künftig nicht verhindert. Ein Kommentar von NN-Volontär Patrick Schroll.

Umstrittene Überwachung: Ein Mann demonstriert die elektronische Fußfessel. Ihr Träger wird per GPS geortet. © dpa



Fußfesseln sind nichts Neues in Deutschland. Es gibt sie seit 2011. Seitdem tragen sie aus der Haft entlassene Straftäter, auf Anordnung des Gerichts. Jetzt sollen sie auch zum Einsatz kommen, um Islamisten zu überwachen, fordert der Bundesjustizminister.

Ein Allheilmittel sind sie nicht: In München verging sich vor vier Jahren ein damals 42-Jähriger trotz Fußfessel erneut an einem Kind. In Frankreich hielt die Überwachung einen 19-Jährigen nicht davon ab, zusammen mit einem Komplizen in einer Kirche vier Geiseln zu nehmen und einen katholischen Pfarrer zu töten. Die Polizei traf erst knapp zwei Stunden nach der Tat ein, zu der sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte.

Dass eine Fußfessel das Berlin-Attentat verhindern hätte können, ist zu bezweifeln. Anis Amri war den Behörden kein Unbekannter, sieben Mal diskutierten die Sicherheitsbehörden über den Tunesier im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin. Sie schätzten die vom ihm ausgehende Gefahr aber falsch ein. Wäre er mit seinem Bewegungsprofil an jenem Tag wirklich ins Visier der Ermittler geraten?

"Die Fußfessel kann nicht die Lösung sein", positionierte sich die Union vor der Einführung 2011. Sie war vom damaligen Koalitionspartner FDP durchgesetzt worden. Damals bezog sich die Maßnahme auf freigelassene Straftäter, heute auf potenzielle Terroristen. Für die Union offenbar Grund genug, ihre Meinung inzwischen geändert zu haben. Auch sie befürwortet nun den Einsatz der Fußfesseln.

Eine Einzelmaßnahme, die schnell verpufft

Die alleine werden aber nicht reichen, solange es den Überwachern an Personal mangelt. Eine Fußfessel macht nur dann Sinn, wenn es jemanden gibt, der die Daten auch auswertet. Schon heute fehlt es bei den Sicherheitsbehörden an Personal. Auch in Bayern fangen Überstunden den Mangel an Kollegen auf. Wer soll also das Bewegungsprofil eines Gefährders überwachen und wann im Notfall wie einschreiten?

Bevor diese Fragen nicht geklärt sind, gaukelt das neue Überwachungsinstrument Sicherheit vor, ohne sie wirklich zu schaffen. Ein Peilsender mag die Personenüberwachung erleichtern, aber ohne den Blick auf die Netzwerke, Motive und individuelle Lebenslage (potenzieller) Gefährder bleibt es eine Einzelmaßnahme, die in ihrer Wirkung schnell verpufft.

Deshalb täte die Bundesregierung gut daran, sich zunächst auf ein ganzheitliches Konzept zu einigen. Solange die Koalitionsparteien - die Opposition macht es im Übrigen auch nicht besser - mit einzelnen Sicherheitskonzepten vorpreschen, die sie zudem postwendend gegenseitig kritisieren, zeigt Berlin vor allem eines: nicht Herr der Lage zu sein.

Patrick Schroll