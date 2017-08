Kommentar: Guttenberg kann es nicht lassen

NÜRNBERG - In Kulmbach konnte Karl-Theodor zu Guttenberg sich endlich mal wieder von seinen Fans feiern lassen. Ganz offenbar hat er das Rampenlicht in Deutschland vermisst. Inzwischen ist ziemlich klar, dass er wieder ein politisches Amt anstrebt. Für die CSU ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Lebt seit Jahren in den USA, aber das soll offenbar nicht so bleiben: Karl-Theodor zu Guttenberg (links; mit CSU-Chef Horst Seehofer). Foto: dpa



Karl-Theodor zu Guttenberg hat all das offenbar schmerzlich vermisst: die öffentliche Aufmerksamkeit, das Rampenlicht, das Image als Sonnyboy und Hoffnungsträger. In den USA mag er als Berater arbeiten, außerdem wird er dort sicher nicht ständig auf seine (in großen Teilen abgeschriebene) Doktorarbeit angesprochen. Aber viele Fans hat er da eben auch nicht. Sein Auftritt am Mittwoch in Kulmbach muss für KT, wie ihn dort alle nennen, wie eine endorphingeladene Zeitreise gewesen sein.

Der Baron war schon immer einer, der es verstanden hat, sich zu inszenieren. Er gibt sich jetzt betont selbstironisch - und das muss er auch. Das Debakel um seine Doktorarbeit und vor allem sein unterirdisches Krisenmanagement nach der Plagiats-Enthüllung - Abstreiten und dann Eingeständnisse in Salamitaktik - sind ja nicht vergessen. Auch nicht bei allen in der CSU. Sie sollten ihn eigentlich für alle Zeiten für politische Ämter disqualifiziert haben. Aber inzwischen sitzt Guttenberg schon wieder im außenpolitischen Beratergremium seiner Partei. Horst Seehofer versucht, ihn möglichst geräuschlos wieder zu integrieren.

Dass Guttenberg von Seehofer so umworben wird, dass er tatsächlich wieder für höhere Ämter gehandelt wird, hat auch mit dem desolaten Zustand der Christsozialen zu tun. Gegen die meisten Parteifreunde wirkt der Baron frisch und unverbraucht, wohl gerade durch seine längere Abstinenz. In Kulmbach hat er ja keine neuen Weisheiten verkündet , sondern im Prinzip nur alte CSU-Slogans. Er konnte sie aber besser verkaufen. Mal abgesehen davon, dass Seehofer ihn sehr gerne in petto hätte, um seinen alten Rivalen Markus Söder auszustechen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Guttenberg sich dieses Jahr noch um ein politisches Amt bewirbt. Er weiß, das wäre zu schnell, das würde dreist wirken - und Deutschland ist schließlich nicht Kulmbach. Aber eines ist klar: Er will zurück, er kann es nicht lassen. Leider.

Sarah Benecke