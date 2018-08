Kommentar: Hurra, das Sommerloch ist da!

Endlich Ferien, endlich darf wieder über jeden Unsinn debattiert werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaum haben die Sommerferien begonnen, werden schon wieder die seltsamsten Forderungen vorgebracht, der größte Unsinn debattiert. NN-Redakteur Manuel Kugler hat sich die Schlagzeilen der vergangenen Tage angesehen - und ist sich inzwischen sicher: Das Sommerloch ist da.

Es sind Ferien - für manchen Abgeordneten die Chance, ganz groß rauszukommen. © dpa



Wenigstens von einem sind wir bislang verschont geblieben: Es hat sich bislang kein Abgeordneter oder sonst irgendwie wichtige Persönlichkeit mit der Forderung zu Wort gemeldet, Mallorca zum 17. Bundesland zu machen. Trotzdem steckt Deutschland ganz offensichtlich mal wieder im Sommerloch, dieser Zeit, in der es selbst aberwitzige Forderungen in die Medien (ja, schon klar, auch wir sind Medien und sitzen irgendwie im Glashaus...) schaffen.

Beispiele gefällig? Hier sind drei.

Die Debatte um die Dienstpflicht: Sollen junge Menschen ein Jahr lang in der Bundeswehr oder im sozialen Bereich arbeiten müssen? Ja klar, finden zwei Drittel der Deutschen - schließlich soll die faule Spaß-Generation mal den Ernst des Lebens kennenlernen! Dass einer Dienstpflicht das Grundgesetz hohe Hürden in den Weg legt - wen kümmert's?

CDU-Koalitionen mit der Linken: Wenn sich anders keine Regierung bilden lässt, warum nicht mal eine Koalition aus CDU und Linkspartei in Ostdeutschland bilden? Das rät der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther seinen Parteikollegen in den neuen Bundesländern. Es ist allgemein bekannt, dass man sich in Ostdeutschland immer ganz besonders darüber freut, Ratschläge aus dem Westen zu bekommen.

Ausbau-Stopp für Windräder: Der Sommerloch-Klassiker. Ein bislang unbekannter Abgeordneter nutzt die Chance, es zur kurzfristigen Berühmtheit zu schaffen - mit einer kontroversen Forderung zu einem kontroversen Thema. Diesmal ist es Jens Koeppen, CDU-Politiker aus Brandenburg - er sagt, es müsse endlich Schluss sein mit diesen ganzen Windrädern. Wer wissen will, ob man diesen Vorschlag ernst nehmen muss, sollte mal in den Koalitionsvertrag sehen. (Spoiler: Man muss ihn nicht ernst nehmen).

Natürlich darf man Zeit und Energie darauf verwenden, über diese drei und andere Vorschläge ernsthaft zu debattieren. In Sommerloch-Zeiten darf man aber auch einfach mal Zeit und Energie darauf verwenden, ins Freibad oder ins Sommerkino zu gehen. Ist weniger politisch, macht ziemlich sicher aber mehr Spaß.

Manuel Kugler Politikredakteur E-Mail