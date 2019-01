Kommentar: Kennt die CSU keine anderen Themen als Migration?

Die Landesgruppe fordert harten Kurs - und hat offenbar nichts gelernt - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Die CSU-Landesgruppe tagt im Kloster Seeon und fragt sich vor allem, wie man denn nun endlich mehr abschieben könne. Hat die Partei eigentlich nichts aus den letzten Wahlergebnissen gelernt? - fragt sich NN-Redakteur Daniel Hertwig.

Bei ihrer Winterklausur im Kloster Seeon will sich die CSU wohl hauptsächlich dem Themenkomplex Migration und Asyl widmen. © dpa/ Peter Kneffel



Bei ihrer Winterklausur im Kloster Seeon will sich die CSU wohl hauptsächlich dem Themenkomplex Migration und Asyl widmen. Foto: dpa/ Peter Kneffel



Aus eigenen Fehlern lernen und es künftig besser machen? Das scheint momentan nicht die Stärke der CSU zu sein - zumindest nicht ihrer Abgeordneten im Bundestag. Bei ihrer Winterklausur im Kloster Seeon wollen die sich offenbar wieder vornehmlich mit dem Themenkomplex Migration und Asyl beschäftigen - und da vor allem mit der Frage, wie man denn nun endlich mehr abschieben könne.

Das legt ein Diskussionspapier nahe, über das die taz berichtet. Mal wieder wird gefordert, dass Straftäter abgeschoben werden müssten, "vom Gefängnistor direkt zum Abfluggate". Dass das rechtlich bereits möglich, praktisch aber oft schwierig umsetzbar ist, wurde schon oft erwidert. Die CSU-Landesgruppe kann aber, wie auch Noch-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Versuchung nicht widerstehen, rhetorisch immer noch eine Schippe draufzupacken.

Bilderstrecke zum Thema Horst der Große? Die Karriere von Innenminister Seehofer Horst Seehofer hält sich seit Jahrzehnten in der großen Politik und ist nun Bundesinnenminister. Bei seinen acht Kandidaturen bei Bundestagswahlen und einer Landtagswahl konnte er jedes Mal mit überragenden Ergebnissen das Direktmandat gewinnen. Doch bereits wenige Monate nach seiner Amtsernennung ziehen Schattenseiten auf.



Was hat es der CSU gebracht?

Das war der Kurs der letzten Jahre, die Parteioberen kannten fast nur noch ein Thema. Was hat es der CSU gebracht? Große Verluste im Bund und im Freistaat. Geholfen hat die CSU damit der AfD, die in alle deutschen Parlamente eingezogen ist und rechtspopulistische Provokationen noch besser beherrscht als die Christsozialen. Und die Zielgruppe der jungen, weltoffenen Städter, die die CSU eigentlich ebenfalls überzeugen will, macht ihr Kreuz bei den Grünen.

Viele in der CSU, an der Basis wie auch weiter oben, wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Sie fordern, andere Themen zu bearbeiten - Migration ja, aber eben auch Wohnungsnot, Gesundheit, Umweltschutz. Im eigenen Interesse sollten diese CSUler dafür sorgen, dass die Winterklausur 2019 die letzte ist, der Parteigestrige wie Horst Seehofer und Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt ihren Stempel aufdrücken.

Daniel Hertwig E-Mail