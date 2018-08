Kommentar: Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein

NÜRNBERG - Alleinerziehende sind doppelt so häufig arm wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Eigentlich kein Wunder. Alles spielt gegen sie: der Arbeitsmarkt, die Kita-Öffnungszeiten, das Steuersystem. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Sind häufig auf staatliche Hilfen angewiesen: Alleinerziehende in Deutschland. Foto: Marcel Kusch/Archiv (dpa)



Die alleinerziehende Super-Mutter soll doch bitte Vollzeit arbeiten, trotzdem die Nachmittage mit den Kindern verbringen, bei den Hausaufgaben helfen, basteln und Kuchen für Kita-Feste backen. Ach ja, und nebenbei auch noch putzen, waschen und gesund kochen. Das kommt Ihnen unrealistisch vor? Ist es auch - selbst, wenn die Großeltern regelmäßig einspringen können, was ja längst nicht immer der Fall ist. Es fängt schon damit an, dass Alleinerziehende (nur 14 Prozent davon sind übrigens Männer) oft keinen passenden Job finden oder nur in Teilzeit arbeiten können, weil die Kita um 16 Uhr schließt. Gerade, wenn sie mehrere Kinder haben.

Auf dem Arbeitsmarkt bewegt sich zwar etwas, viele Unternehmen bieten etwa flexiblere Arbeitszeiten oder Home Office an. Aber es bewegt sich in einem derartigen Schneckentempo, dass es viele Eltern (nicht nur Alleinerziehende) an den Rand der Verzweiflung treibt. Keine Meetings nach 15 Uhr oder Job-Sharing in Führungspositionen? Das ist in Deutschland, anders als in Skandinavien, immer noch eine Rarität.

Kindergrundsicherung und Familiensplitting

Die neuesten Zahlen sind deswegen keine Überraschung: Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist mit 33 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Da hat sich rein gar nichts gebessert. Was auch daran liegt, dass Alleinerziehende vom Staat immer noch zu wenig Unterstützung erfahren. Sie müssen zwar meist mehr Ausgaben alleine stemmen, zahlen aber trotzdem mehr Steuern, weil sie nicht vom Ehegattensplitting profitieren. Das ist ungerecht und vorsintflutlich.

Längst gibt es Vorschläge, wie Reformen aussehen könnten, die Alleinerziehende entlasten: Eine Kindergrundsicherung, zum Beispiel. Oder ein Familien-Splitting bei der Steuer, das auch Kinder berücksichtigt. Bisher hat die Politik leider nichts davon umgesetzt. Dabei treffen die aktuellen Ungerechtigkeiten immer mehr Familien: In den vergangenen 20 Jahren ist der Anteil derer mit nur einem Elternteil stetig gestiegen. Heute ist es schon jede fünfte.

