Kommentar: Riskanter Terror-Tunnelblick der Parteien

NÜRNBERG - Politik verengt sich zu sehr auf das Kernthema Innere Sicherheit – vor allem die CSU läuft Gefahr, sich da zu verrennen. Zu Recht hat die FDP gezeigt, dass die Parteien für eine gute Zukunft des Landes eine breitere Palette an Themen beackern müssen. Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

CSU-Chef Horst Seehofer eröffnete die dreitägige Klausur der Landesgruppe im Kloster Seeon. Foto: Sven Hoppe, dpa



Die Ferien gehen zu Ende, ab Montag hat uns der Alltag wieder – und zuvor nutzen traditionell vor allem zwei Parteien die nachrichtenarme Zeit, um sich ins Gespräch zu bringen und zu positionieren: die CSU bei ihrer Klausur und die FDP auf dem Dreikönigstreffen. Zwei Rituale zu Jahresbeginn.

Und es waren zwei durchaus unterschiedliche Treffen: Bei der CSU, das wird immer deutlicher, dreht sich momentan alles nur um eines – die innere Sicherheit.

Dabei muss die bayerische Unions-Schwester aufpassen, sich nicht zur Ein-Thema-Partei zu entwickeln. Ihre Fixierung auf den Komplex Terror wird langsam zum Problem für die CSU, aber auch für die Große Koalition. Seehofers gebetsmühlenartige Forderung nach einer Obergrenze nervt mehr und mehr auch besonnenere Unionspolitiker.

Am Rande der Klausur hatten Innenpolitiker von CSU und CDU einen Weg beschrieben, wie Seehofer aus der Obergrenzen-Falle herauskommt, ihm und Angela Merkel eine Brücke gebaut, auf der sie sich hätten annähern können: eine "atmende Obergrenze" mit flexiblen Höchstgrenzen. Zugegen: ein etwas vages, wolkiges Modell – aber eben auch ein möglicher Kompromiss, der den Dauerstreit der Schwesterparteien hätte beenden können.

Seehofer aber will das nicht – aus Kalkül? Um im Gespräch zu bleiben? Leichter wird die Regierungsarbeit in Berlin so sicher nicht, aber das ist für den CSU-Chef auch Nebensache. Ihm geht es in allererster Linie um die Vormacht der CSU in Bayern. Und mit dem Thema Innere Sicherheit will er seine Partei da fest positionieren.

Eine riskante Verengung der Politik. Selbstredend ist der Terror derzeit die Herausforderung Nummer eins, und es ist eine gewaltige Aufgabe für die Parteien, Antworten darauf zu finden. Dazu aber braucht es Ruhe, Nachdenklichkeit, kühle und kluge Köpfe. Wir erleben stattdessen einen Basar der Marktschreier. Sie überbieten sich täglich mit neuen (Wahlkampf-)Parolen, die mehr Sicherheit meist nur vorgaukeln.

Nicht nur bei der CSU. Nahezu alle Parteien lassen sich auf dieses Spiel ein. Genau das ist ein Kalkül der Terroristen: dass sich alles nur noch um ihre drohenden oder begangenen Taten dreht, dass sich eine freie Gesellschaft lähmen und hypnotisieren lässt durch ihre Verbrechen. Wer in einer Art Terror-Tunnelblick nahezu nur noch auf dessen Bekämpfung starrt, der vernachlässigt zudem andere, zentrale Politikfelder.

Ein Armutszeugnis für die Politik

Es wäre schlimm, wenn Deutschland im Wahljahr 2017 ausschließlich über innere Sicherheit streiten würde — und ein Armutszeugnis für die Politik: Wo, bitte, sind denn die Konzepte, die Pläne, ja die Visionen für ein besseres Leben für möglichst viele in diesem Land, wo ist der Ideen-Wettstreit darüber, wie der momentan jedenfalls im Schnitt hohe Wohlstand auf Dauer gesichert und erhalten werden kann? Da ist bisher zu wenig zu hören.

Gut, dass sich die FDP da in Stuttgart anders präsentiert hat als die CSU. Parteichef Christian Lindner als das dominierende Gesicht der Liberalen hat es geschafft, eine breitere Facette an Themen zu präsentieren - nur so dürfte die Partei die Chance auf Rückkehr in die Parlamente haben. Und Themen gibt es massenweise.

Parteichef Christian Lindner zeigte sich beim Dreikönigstreffen der FDP selbstbewusst. Foto: Franziska Kraufmann, dpa



Lindner hat einige davon angesprochen: Die Infrastruktur dieses reichen Landes ist in einem teils erbärmlichen Zustand. Verkehr, Bildung, digitale Ausstattung — ein jahrzehntelanger Investitionsstau hat inzwischen Folgen, die den Wohlstand gefährden.

Stichwort digitale Gesellschaft: Auch da gibt es einen Stau, einen Politik-Stau. Die Parteien haben dieses so zentrale Zukunftsthema in all seinen Facetten noch kaum auf dem (Bild-)Schirm: Welche Folgen für den Arbeitsmarkt hat der Vormarsch intelligenter Maschinen? Wie sieht Bildung in Zeiten stets zugänglichen Wissens aus? Braucht es angesichts der Abgründe, die sich im Internet auftun, nicht auch Medien-Bildung in der Schule?

Stichwort Arm und Reich: Dem Land geht es gut — im Schnitt, wohlgemerkt. Es gibt aber riskante Tendenzen einer Spaltung. Günter Wallraff, der die Gesellschaft als ihr Analytiker gut kennt, sieht ein Kasten-System in Deutschland: Zu krass sei die Kluft zwischen immer Wohlhabenderen auf der einen und einer Unter- und abstiegsbesorgten Mittelschicht auf der anderen Seite.

Nicht alle diese Ängste sind wirklich berechtigt, manche werden geschürt von Parteien ganz links und rechts. Aber: Eine Art Neustart der bewährten und teils bröckelnden sozialen Marktwirtschaft müsste doch machbar sein in einem Land, das ein leistungs-, aber auch verbesserungsfähiges Netz an Absicherung bietet. Genug zu tun für kluge Politik, die 2017 mehr gefragt ist denn je. Die Parteien wären gut beraten, sich von der einseitigen Fixierung nur aufs Thema Terror zu lösen und Visionen zu skizzieren, wohin sich dieses Land entwickeln kann.

