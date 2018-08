Kommentar: Sarrazin will sich noch nicht abschaffen

Neues Anti-Islam-Buch in kleinem Verlag - Schwierig: ignorieren oder kritisieren? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er hat es also wieder getan: Sarrazin provoziert, weil er weiß, dass sich sein Buch dadurch bestens verkauft. Journalisten, Politiker und Leser machen leider zu oft mit. Eine einfache Antwort auf die Frage, wie man mit Rechtspopulisten umgehen sollte, gibt es nicht, kommentiert NN-Redakteur Daniel Hertwig.

Provoziert gerne und verdient damit viel Geld: Thilo Sarrazin. © dpa



Provoziert gerne und verdient damit viel Geld: Thilo Sarrazin. Foto: dpa



Er ist wieder da und tut, was er offenbar am liebsten tut und - so viel Anerkennung muss sein - sehr gut kann: er provoziert. Der Ex-Finanzsenator, Ex-Vorstand der Deutschen Bundesbank und Noch-SPDler Thilo Sarrazin hat ein neues Buch geschrieben, heute stellte er es vor.

Klar, dass er - motiviert vom Erfolg seines eineinhalb-millionenfach verkauften Erstlingswerk "Deutschland schafft sich ab" - nun noch mehr zuspitzt, um die Erwartungen seiner Leser (Anhänger wie Gegner) zu erfüllen. Schon der Titel "Feindliche Übernahme" suggeriert Schlimmstes. Natürlich geht es wieder mal um den angeblich rückständigen Islam und die angeblich integrationsunfähigen Muslime. Auch wenn der Autor selbst das in Interviews relativiert.

Vom Riesenverlag in die Nische

Dass Sarrazin für sein neues Buch trotz des ökonomischen Erfolgs von Nummer eins den Verlag wechseln musste, wird er verschmerzen. Auch wenn die Münchner Verlagsgruppe, in deren FinanzBuch Verlag er nun veröffentlicht, mit einem Umsatz von etwa 15 Millionen Euro (2012) - bei allem Respekt für die Mitarbeiter des Unternehmens - dann doch nicht ganz in derselben Liga spielt wie die Random House Verlagsgruppe, die 2015 einen Umsatz von 329 Millionen Euro erzielte. Für einen Volkswirt wie Sarrazin ein Abstieg.

Er wird seinen Schnitt dennoch machen. Dazu tragen auch Medien bei, die sich auf den Provokateur stürzen (um ihn zu kritisieren oder seinem Geraune über die vermeintliche Islamisierung Recht zu geben), ebenso wie die Leser, die es kaufen oder zumindest die Debatte darüber gebannt verfolgen (dass das Interesse groß ist, zeigt beispielsweise auch die Zahl der User-Kommentare auf nordbayern.de).

Wie sollen Journalisten und Politik mit Rechtspopulisten umgehen?

Da erinnert der Fall Sarrazin stark an die Debatte, wie man mit der AfD umgehen sollte - kann man ihre Provokationen, die sie auch in den Parlamenten hitzig, aber kühl berechnend ablässt, ignorieren? Oder muss man darauf eingehen - und wenn ja, wie? Wie viel Platz sollen Journalisten und Politiker den Rechtspopulisten einräumen, die mit Lautstärke und Hysterie viele andere, drängende Probleme zu verdecken drohen? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht.

Zumindest bei einem einzelnen Autor jedenfalls kann man - auch wenn er Sarrazin heißt - sagen: Er hat von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung mal wieder auf plumpe Art Gebrauch gemacht. Bei durchaus nicht wenigen Menschen wird er damit gut ankommen, bei geschätzt weitaus mehr Bürgern jedoch schafft sich der Ex-Politiker damit endgültig ab. Um die Unentschlossenen nicht an den rechten Rand zu verlieren, sollte der ganze Vorgang nicht zu hoch gehängt werden.

Übrigens: In Sarrazins früherem Verlag ist kürzlich das Buch "Wie Demokratien sterben - Und was wir dagegen tun können" erschienen. Darin plädieren zwei Politik-Professoren für Gegenwehr - aber für überlegte, nicht für aufgeregte.

Daniel Hertwig E-Mail