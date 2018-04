Kommentar: Söders Pläne sind wuchtig - und teuer

NZ-Chefredakteur Stephan Sohr über Regierungskonzept des Ministerpräsidenten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die wuchtige Politik Söders spiegelt sich auch in seiner Regierungsarbeit wider: Stellen für Polizei und in Schulen kosten, ebenso ein Familiengeld - und die Einnahmen des Freistaats sind in Zukunft vielleicht nicht immer so opulent. Ein Kommentar von NZ-Chefredakeur Sohr.