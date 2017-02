Kommentar: Steinmeier muss Demokratie verteidigen

Neuer Bundespräsident braucht Mut, um Klartext zu sprechen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Nach der Wahl zum Bundespräsidenten steht Frank-Walter Steinmeier vor zwei großen Aufgaben: International muss er sich als "Anti-Trump" gegen die Populisten dieser Welt positionieren, innenpolitisch das Fundament der Republik gegen Kritiker verteidigen. Ein Videokommentar von NN-Chefredakteur Michael Husarek.

Hier finden Sie alle Informationen zur Wahl des neuen Bundespräsidenten.

Frank-Walter Steinmeier ist der 12. Bundespräsident Deutschlands. Er erhielt am Sonntag im ersten Wahlgang 931 von 1239 Stimmen. In seiner ersten Rede nach der Wahl sprach er häufig vom Mut, den Deutschland nun brauche: "Lasst uns mutig sein, dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange", erklärte er vor der Bundesversammlung.

Diesen Mut wird Steinmeier auch brauchen, denn in Zeiten von Populismus und harscher Kritik an den Eliten und der Demokratie in Deutschland wird es seine Aufgabe sein, die Werte der Demokratie zu verteidigen.

So kommentiert NN-Chefredakteur Michael Husarek die Wahl:

nn