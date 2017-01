Kommentar: Trumps Twitter-Tiraden sind gefährlich

Komplexe Sachverhalte dürfen nicht zu Parolen verkürzt werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Welt passt in 140 Zeichen – zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen, wenn man Donald Trumps Twitteraccount verfolgt. Der nächste Präsident der USA posaunt vogelwild seine Meinung in die Welt hinaus. Das kann gefährlich werden und muss auch uns in Deutschland Sorge bereiten. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Franziska Holzschuh.

Zu Donald Trumps Politikstil gehört das ungebremste Rausposaunen seiner Gedanken zur Weltpolitk - auch auf Twitter, verkürzt auf 140 Zeichen. © dpa



Mit einer Kurznachricht pfeift der designierte US-Präsident seine Republikaner zurück, die das unabhängige Ethik-Büro zurechtstutzen wollten. Er übt per Twitter scharfe Kritik an China, hält am umstrittenen Gefangenenlager Guantánamo fest oder nimmt sich Firmen vor, die sich seiner Meinung nach unamerikanisch verhalten – und die spuren. Denn sie wissen: Ein negativer Tweet von Trump kann den Aktienkurs fallen lassen.

Trumps Twitter-Tiraden sind schon lange bekannt – und gefürchtet: Im Wahlkampf hatte ihm sein Team eine Zeitlang den Account weggenommen, es fürchtete unkontrollierte Ausbrüche. Nun hat er ihn wieder und postet ungehemmt, was ihm so durch den Kopf geht. Dass dabei komplexe Sachverhalte auf kurze Parolen verkürzt werden, liegt in der Natur der Sache. Doch darum schert sich Donald Trump nicht.

Es ist eine gefährliche Art, Politik zu machen. Denn die Welt lässt sich nun mal nicht in wenigen Zeichen erklären, ist selten schwarz-oder weiß. Trump jedoch erweckt diesen Eindruck. Er lässt seine Anhänger glauben, Politik sei so einfach, dass sie in 140 Zeichen passe – und alle anderen Politiker nur unfähig, dies zu erkennen. Dass dieses Geschäft jedoch ein oft höchst komplexes ist, dass man in einem Tweet weder spezifisch noch detailliert genug sein kann, um eine zusammenhängende Strategie zu beschreiben, scheint ihm egal.

Ein solches Werkzeug in den Händen des mächtigsten Mannes der Welt - der angekündigt hat, auch als Präsident weiter davon Gebrauch zu machen - muss uns Sorgen machen. Zu oft hat sich gezeigt, dass Trump das twittert, was ihm in den Kopf kommt – ohne nachzudenken, was er damit anrichten kann. Und mitunter auch, ohne sich um den Wahrheitsgehalt zu scheren. Dabei hat er bald qua Amt die Macht, die Weltordnung mit einem Tweet aus dem Gleichgewicht zu bringen.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Übertrieben? Mitnichten. Kurz vor Weihnachten twitterte Trump, die USA müssten ihr "nukleares Potenzial massiv ausbauen". Die Aufregung war enorm, Kommentatoren fürchteten eine neue Aufrüstungsspirale.

Es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten vier Jahre erwarten wird: Ein amerikanischer Präsident, der wie irgendein unbedeutender TV-Star - der er ja auch war - vogelwild seine Meinung rausposaunt.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Es wird mindestens zu diplomatischen Verwicklungen führen. Es wird die Art der politischen Debatte in den USA weiter verändern – nicht zum Guten. Sie wird immer mehr verkürzt, zugespitzt und oft im Ton schärfer. Der Stil leidet, der Diskurs auch. Und noch immer wissen weder die politische Klasse noch gesellschaftliche Akteure oder Medien, wie sie dieser traurigen Entwicklung begegnen sollen. Das ist das eigentlich Dramatische.

Franziska Holzschuh