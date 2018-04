Kommentar: Viktor Orban, der Anti-Demokrat

NÜRNBERG - Dieser neue, vierte Wahlsieg von Viktor Orban ist ein Signal, das weit über Ungarn hinausgeht: Sein Triumph ist eine Herausforderung für eine EU, die sich als Garant von Rechtsstaatlichkeit und freiheitlicher Demokratie sieht.

Der starke Mann an der Spitze Ungarns: Viktor Orban. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa



Genau diese Eigenschaften liberaler Gesellschaften hebelt Orban seit Jahren systematisch aus, mit enormem Erfolg und mit nur wenigen Widerständen seiner (von ihm geschwächten) Gegner. Er schaltete weite Teile der Medien gleich: Jenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den nicht nur Rechtspopulisten auch bei uns am liebsten abschaffen würden, gibt es in Ungarn - aber er steht fest zum Herrscher Orban und ist linientreu.

Auch die unabhängige Justiz, Voraussetzung für eine funktionierende Gerichtsbarkeit, hat Orban an die parteipolitische Kandare genommen. Diese brutalen, radikalen Umbauten in der Struktur seines Landes hin zu einer, wie Orban selbst sagt, "illiberalen Demokratie" (ein Widerspruch in sich) haben wichtige Instanzen der Gesellschaft massiv geschwächt.

Nur so ist zu erklären, dass seine Propaganda verfangen kann. Orban sammelte Stimmen mit dem Schüren von Stimmungen und Ängsten. Er hetzt gegen die EU, ohne deren Fördergelder Ungarn nie so boomen würde. Er beschwört nach wie vor eine islamische Invasion seines Landes. Dabei war er es, der Ungarn abgeriegelt hat und die wenigen Flüchtlinge, die dort ankommen, höchst inhuman behandeln lässt. Er hetzte im Wahlkampf und auch davor gegen den Investor George Soros, den er als geheime Großmacht hinter der angeblich organisierten Migration nach Europa anprangert. Eine üble, auch antisemitische Verschwörungstheorie, die sich durch keinerlei Fakten belegen lässt, aber gut ankommt in einem Land, das seit Jahrhunderten häufig unter fremder Vorherrschaft litt und Schauplatz von Kämpfen war. Womöglich ist auch deshalb der Boden fruchtbar für Orbans üble Kampagne.

Was Orbans Triumph zur Herausforderung macht: Sein Sieg wird diejenigen ermuntern, die ihn nachahmen. Die Polen haben sich längst mit ähnlichen Methoden an den Abbau ihres Rechtsstaats gemacht, in anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks gibt es ähnliche Tendenzen. Es droht eine Verfestigung der Spaltung Europas in einen liberalen Westen und einen tendenziell autoritären Osten.

Nun liegt es im Wesen echter Demokratie, dass sie letztlich auch dazu führen kann, sich selbst abzuschaffen. Oswald Spengler hat in seinem vor 100 Jahre erschienenen Bestseller "Der Untergang des Abendlands" einen Siegeszug der Cäsaren über Demokraten prognostiziert - den Triumph autoritärer Herrscher über liberale. Den Erfolg Hitlers lehnte damals auch der konservative Bürger Spengler ab. Denkbar, dass seine Vorhersage der Cäsaren-Rückkehr nun wirklich eintritt. Erdogan, Trump, Putin, Orban: Die Zahl der gewählten Regenten wächst, die lax bis fahrlässig mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit umgehen.

Dieser Tendenz kann die EU, können ihre Mitgliedstaaten nicht tatenlos zusehen. Brüssel hat noch nie wirklich ernsthaft versucht, die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards durchzusetzen. Mindestanforderungen für den Erhalt freier Medien und einer unabhängigen Justiz wären denkbar; solche Ansätze könnten auch der EU selbst neuen demokratischen Schub geben.

Aber wird so etwas tatsächlich angepackt von einer Kanzlerin Merkel, deren CDU es immer noch duldet, dass Orbans Fidesz-Partei zur konservativen europäischen Mutter EVP gehört? Oder erst recht von einem Bundesinnenminister Seehofer, dessen Partei den illiberalen Demokraten Orban nach wie vor hofiert? Die CSU sendet mit diesem Schulterschluss durchaus beunruhigende Signale.

