Kommentar: Wendepunkt Köln

Köln und Silvester, das sind seit Anfang 2016 zwei untrennbare Begriffe mit Folgen für den bevorstehenden Jahreswechsel. Denn der wird unter den wachsamen Augen der Polizei vollzogen. In keiner Neujahrsnacht mussten so viele Beamte Dienst schieben wie dies heuer der Fall ist. Ein Jahr nach den Kölner Ereignissen und wenige Tage nach dem Attentat auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gilt die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden vor allem den Innenstädten.

Die Angst ist groß, dass erneut Frauen sexuell belästigt werden oder gar Anschläge begangen werden. Köln, das ist die Botschaft all der Lagebesprechungen in Bund, Land und Kommunen, darf sich nicht wiederholen. Das gilt nicht nur für die Domplatte, wo vor einem Jahr Hunderte von Frauen durch überwiegend arabischstämmige Männer auf das Übelste bedrängt und begrapscht worden sind. Ähnliche Übergriffe fanden auch in anderen Städten statt, meist wurden die Straftaten von Zuwanderern begangen.

Das Geschehen in der Rheinmetropole markiert deshalb auch einen Wendepunkt in der nationalen Flüchtlingsdiskussion: Denn vor der Silvesternacht prägten Bilder, wie sie am Münchner Hauptbahnhof entstanden sind, die Debatte. Deutschland stand ganz im Zeichen einer bemerkenswert (aus)gelassenen Willkommenskultur, die als mustergültig galt. Wir schaffen das, dieser denkwürdige Satz der Kanzlerin wurde von vielen Seiten durchaus mit Stolz zitiert.

Wir schaffen das nicht

Seit Köln geben dagegen die Skeptiker den Ton vor. Statt Herzlich willkommen war (und ist) nun von der Flüchtlingskrise und den Folgen unkontrollierter Zuwanderung die Rede. Wir schaffen das nicht, lautet die Botschaft.

Köln ist aber auch zum Symbol für ein Versagen der Behörden und Medien geworden. Denn die Fehler in der Silvesternacht machen rückblickend sprachlos: Viel zu wenig Einsatzkräfte, zu wenig Kooperation zwischen den Bundes- und Landespolizisten, zu viel Wegschauen seitens der eingesetzten Beamten — mehr konnte kaum schiefgehen. Die Pannenserie setzte sich leider nach dem Neujahrstag fort: Eine lückenhafte Informationspolitik ließ die Öffentlichkeit zunächst über die Ausmaße der sexuellen Übergriffe völlig im Unklaren. Die Medien, auch unsere Zeitung, hielten sich ebenfalls lange zurück. Zu wenige Fragen wurden von uns Journalisten gestellt. Köln sorgte erst mit einigen Tagen Verzug für Schlagzeilen. Die Lügen- beziehungsweise Lückenpresse-Vorwürfe haben so Nahrung erhalten.

Sensibilität gestiegen

Seitdem hat sich viel verändert: In den Redaktionen ist die Sensibilität gestiegen, wenn es etwa um die Frage geht, wann die Nationalität von mutmaßlichen Straftätern genannt werden soll. In den Polizeipräsidien sind neue Notfallpläne für Großereignisse, die Schauplatz von Übergriffen werden könnten, erarbeitet worden. Und, vielleicht das Wichtigste, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung ist gestiegen. Erhöht hat sich hoffentlich auch die Bereitschaft, Missstände anzusprechen: Vor einem Jahr dauerte es viel zu lange, bis belästigte Frauen sich getraut haben, Anzeige zu erstatten. Schamgefühle und die Annahme, der Gang zur Polizei bringe ohnehin nichts, trugen dazu bei.

Mittlerweile ist dieses Wegducken einer Haltung gewichen, hinzuschauen. Köln hat seine Funktion als gesellschaftlicher Dauerauftrag in diesem Punkt bereits erreicht. Integration kostet Kraft, in Einzelfällen kann sie auch scheitern, lautet eine weitere Botschaft der Silvesternacht. Diese Einzelfälle dürfen aber den Blick nicht trüben: Die große Mehrheit der Flüchtlinge, die aus den Kriegs- und Elendsgebieten dieser Welt nach Deutschland gekommen sind, will hier friedlich leben. Daran ändern auch schreckliche Ereignisse wie die von Köln oder Berlin nichts.

VON MICHAEL HUSAREK