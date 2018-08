Kommentar: Wie viel Trump brauchen die Republikaner noch?

NÜRNBERG - Die Aussage seines Ex-Anwalts vor Gericht und die Verurteilung seines Wahlkampfleiters bringen US-Präsident Trump in Bedrängnis. Die Abgeordneten müssen sich zu einer Amtsenthebung durchringen, kommentiert NN-Redakteur Daniel Hertwig.

Auch Donald Trump selbst dürfte nun einige Probleme am Horizont erahnen. © dpa



Wie sagte Donald Trump, damals noch ein mehr oder weniger erfolgreicher Baumogul, Selbstvermarkter und selbsternannter Womanizer? Als "Star" könne er mit Frauen machen, was er wolle - sie zum Beispiel im Intimbereich anfassen. "Grab ’em by the pussy", so sein Rat. Die wütenden Proteste von Frauen saß er genauso genüsslich aus wie viele andere Reaktionen auf haarsträubende Äußerungen.

Nun sieht es so aus, als holten Trump seine Bettgeschichten doch noch ein. Innerhalb eines Tages kamen gleich zwei Nachrichten, die für Trump Hiobsbotschaften bedeuten: Während Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort wegen Betrugs und erschlichener Kredite in Millionenhöhe verurteilt worden ist, hat sein langjähriger Anwalt Michael Cohen vor Gericht ausgesagt, dass er "in Absprache mit und unter Anweisung eines Kandidaten für ein Bundesamt" - gemeint ist natürlich der heutige Präsident - Geld an zwei Frauen gezahlt habe, die behauptet hatten, Sex mit dem schon damals verheirateten Trump gehabt zu haben.

Äußert sich Trumps Ex-Anwalt zu Russland-Verquickungen?

Gleichzeitig bekannte sich Cohen schuldig, Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen und Steuern hinterzogen zu haben - unter anderem. Cohen - jahrelang Trumps Mann für's Grobe - will sich mit seinen Geständnissen die Milde der Richter erkaufen. Das ist für Trump gefährlich, weil noch mehr schmutzige Wäsche zum Vorschein kommen könnte. Insbesondere dann, wenn Cohen sich entschließt, auch zur möglichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf auszupacken.

Doch schon jetzt, wenn es das Gericht als erwiesen ansehen sollte, dass Frauen in Trumps Auftrag Geld bekamen, damit sie über seine sexuellen Eskapaden schweigen, könnte dem bislang von den Republikanern geschützten Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren drohen. Ein solches darf nur vom Abgeordnetenhaus, in dem die Konservativen (noch) die Mehrheit halten, eingeleitet werden. In der US-Verfassung sind "Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Fehlverhalten" als Gründe genannt.

Amtsenthebungsversuche gab es nur 1868 und 1998

In der stolzen Geschichte der USA wurde ein solches Impeachment-Verfahren gegen Präsidenten nur zwei Mal eingeleitet: 1868 gegen Andrew Johnson und 1998 gegen Bill Clinton. Beide scheiterten. Bei Clinton hatte die Oval-Office-Affäre mit Praktikantin Monica Lewinsky - und seine ungeschickten Vertuschungsversuche - ausgereicht, dass die Abgeordneten den Demokraten loswerden wollten. Was muss eigentlich noch passieren, bis sich auch im Fall von Donald Trump genügend Kongresspolitiker finden?

Dass Trump in den Verfahren gegen seinen Ex-Anwalt und seinen Ex-Wahlkampchef rein politisch motivierte Kampagnen gegen sich selbst sieht und via Twitter und im Fernsehen dafür auf die Justiz einprügelt, obwohl er als Staatsoberhaupt die Gewaltenteilung wahren müsste, überrascht niemanden mehr.

Wie sagte Trump doch einst? "Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde trotzdem keine Wähler verlieren." Doch Sex war in der gerne öffentlich zur Schau gestellten Moral der USA schon immer gefährlicher als der schnelle Griff zur Schusswaffe.

