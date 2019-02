Kommentar zum Germania-Aus: Bruchlandung mit Ansage

Das Unternehmen wurde zwischen finanzkräftigen Konkurrenten zerrieben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Berliner Fluglinie Germania gab sich sehr verschwiegen; dennoch war die Insolvenz absehbar. Für den Nürnberger Flughafen bedeutet sie eine mittlere Katastrophe, kommentiert NN-Redakteur Dieter Schwab.

Kurz das Szenario: Eine Fluglinie sucht öffentlich Investoren, weil ihr das Geld ausgeht. Das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, dass ihr Banken nichts mehr leihen. Dann ist sie offenbar so tief in den roten Zahlen, dass auch mögliche Anteilseigner allergrößte Vorsicht walten lassen. Und sind die Probleme erst einmal bekannt, dann halten sich außerdem mögliche Fluggäste zurück - denn bei einer Pleite ist ihr Geld oft weg.

Genauso ist es der Berliner Fluglinie Germania ergangen: Noch im Januar gab sie zweckoptimistische Durchhalteparolen aus. Doch die Situation war bereits so schwierig, dass Interessenten an der Linie keine Chance mehr sahen, ihr Geld wieder zurückzubekommen oder sogar welches zu verdienen. Es handelt sich schließlich um Geschäftsleute, nicht um Wohltäter.

Germania ist nicht die erste deutsche Fluglinie, die pleite gegangen ist. Small Planet und vor allem Air Berlin erlitten das gleiche Schicksal. Das zeigt die Klemme, in der sich insbesondere kleinere Unternehmen befinden. Auf der einen Seite agiert die Lufthansa mit ihrem Billigableger Eurowings; sie hat mit dieser Konstruktion einen Weg gefunden, günstige Flüge anzubieten und trotzdem vom alteingeführten Markennamen zu profitieren. Auf der anderen Seite agieren die Billigflieger Ryanair und Easyjet. Vor allem können sie mit ihrer Finanzkraft teure Fehler und Durststrecken auch einmal überstehen. Und die muss es bei Germania gegeben haben, sonst hätten hohe Wartungskosten für die Maschinen und steigende Kerosinkosten nicht das Aus bedeuten können.

