Kommentar zum Handelsstreit: Von wegen Durchbruch

Außer warmen Worten ist beim Treffen Trump/Juncker nicht viel rumgekommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das klingt doch toll: Die USA und Europa wollen gemeinsam daran arbeiten, den Handelsstreit beizulegen. War das nicht das Minimalziel für Jean-Claude Junckers Trip nach Washington? Und warum biedert sich die EU derart an, anstatt klar zu sagen: "So nicht, Herr Trump!", fragt NN-Redakteur Marin Damerow.

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, spricht während eines Treffens mit Donald Trump (re.), Präsident der USA, im Rosengarten des Weißen Hauses. © Foto: Evan Vucci/dpa



Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, spricht während eines Treffens mit Donald Trump (re.), Präsident der USA, im Rosengarten des Weißen Hauses. Foto: Foto: Evan Vucci/dpa



Nun liegen sie sich also alle in der Armen, die Mächtigen in Brüssel und Berlin, und jubeln darüber, dass dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump angeblich ein Durchbruch gelungen ist. Wie es heißt, wollen beide Seiten nun an einem "konkreten Plan" arbeiten, um den Handelsstreit beizulegen, und mögliche hohe US-Zölle auf Autos made in Europe sind - zumindest vorerst - vom Tisch.

Es ist absolut nicht nachvollziehbar, warum solche hohlen Floskeln als Erfolg zu werten sind. Substanzielle Ergebnisse sucht man vergeblich. Das einzig Positive an Junckers Besuch in Washington ist, dass beide Seiten nun wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Die Abschottungszölle der USA auf Stahl und auf Aluminium sind nach wie vor da. Und sie verstoßen nach Ansicht der allermeisten Experten nach wie vor gegen die Vereinbarungen der Welthandelsorganisation WTO.

Offenbar haben Juncker und seine Entourage nicht adäquat einkalkuliert, mit wem sie da überhaupt verhandelt haben. Zur Erinnerung: Es ist ebenjener Donald Trump, der die Europäer erst vor wenigen Tagen auf eine Stufe mit totalitären Mächten wie Russland und China gestellt hat. Jener Donald Trump, der erst steif und fest behauptete, Russland können sich niemals in den US-Wahlkampf eingemischt haben, nur um tags darauf einzugestehen, dass er sich da wohl versprochen habe und dass das wohl doch der Fall war. Jener Donald Trump, der unlängst großkotzig den Ausbruch des Friedens auf der Koreanischen Halbinsel verkündet hat. Auch da wollten beide Seiten einen "konkreten Plan" erarbeiten, wie es nun weitergeht. Passiert ist nichts.

Soll heißen: Der US-Präsident ist für die EU kein verlässlicher Partner und weiß manchmal am Mittwoch schon nicht mehr, was er montags versprochen hat. Man hätte sich gewünscht, dass die EU mehr Rückgrat zeigt und Trump klarmacht, dass er erstmal alles rückgängig machen muss, was klar gegen die Statuten der WTO verstößt - und dass man danach auf Augenhöhe miteinander redet, um den Handelsstreit beizulegen - und vielleicht tatsächlich ein paar verstaubte Regeln der WTO ans 21. Jahrhundert anzupassen. So aber kommt der US-Präsident mit seiner "Hurra-ich-mach-das-jetzt-einfach-mal"-Politik offenbar wieder durch. Das ist ausgesprochen unbefriedigend.

Martin Damerow E-Mail