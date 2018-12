Kommentar zur Diesel-Nachrüstung: Nur ein Feigenblatt

NÜRNBERG - Eigentlich könnte es eine gute Meldung sein: Es gibt jetzt Vorgaben für die Hardware-Nachrüstung von Dieseln mit betrügerischer Software. Aber das ist nur eigentlich so, kommentiert NN-Redakteur Dieter Schwab.

Das Prinzip ist ganz einfach: Wer ein Produkt verkauft, muss sich an gesetzliche Regelungen halten. In diesem Fall: Wenn die Autoindustrie Fahrzeuge auf den Markt gebracht und vorher bei den Abgastests betrogen hat, ist sie dafür haftbar. Die Hersteller müssen also nachbessern, ohne Rücksicht auf die Kosten, die sie dafür übernehmen müssen.

Sie sehen diesen simplen Zusammenhang allerdings bis heute nicht ein, und die CSU-Verkehrsminister - erst Alexander Dobrindt, jetzt Andreas Scheuer - haben sie mit dieser unverantwortlichen Haltung bisher davonkommen und sich mit umstrittenen Software-Updates abspeisen lassen. Erst jetzt, nach über drei Jahren, bringt das Ressort Richtlinien auf den Weg, wie eine wirkungsvolle Hardware-Nachrüstung auszusehen hat.

Auch das, so lassen die Umstände vermuten, tut das Haus nicht ganz freiwillig. Die Deutsche Umwelthilfe hat in vielen Städten Fahrverbote eingeklagt, weil an Straßen zu hohe Stickoxid-Werte gemessen werden. Andreas Scheuer fürchtet nun offenbar den Zorn von Besitzern älterer Diesel, die im schlimmsten Fall nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren können. Deshalb sein Angebot: Wer nachrüstet, darf sein Fahrzeug unbeschränkt nutzen.

Das ist vernünftig, aber wieder nur eigentlich. Denn die Kosten für die Nachrüstung muss der Verursacher übernehmen, also die Hersteller. Wer denn sonst? Nur: Die zieren sich. VW und Daimler wollen nur für Fahrzeuge in Städten mit besonders hoher Schadstoffbelastung zahlen, und auch da lediglich bis zu 3000 Euro. BMW lehnt Hardware-Nachrüstung generell ab.

Und vorsichtshalber lässt der Verband der Deutschen Automobilindustrie schon einmal wissen, dass die Firmen für die Einbauten keinerlei Haftung übernehmen. Soll heißen: Bei Problemen wird der Kunde alleine gelassen.

Fazit: Verantwortsvolle Unternehmen handeln anders. Und verantwortungsvolle Politik auch.

