Kommentar zur Tusk-Wahl: Unsinn aus Warschau

Früherer polnischer Ministerpräsident erneut zum EU-Ratspräsidenten gewählt - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Nach der Wahl von Donald Tusk zum Ratspräsidenten der Europäischen Union gibt sich die polnische Regierung empört. Von einer "EU unter dem Diktat aus Berlin" ist die Rede. Unsinn, kommentiert NZ-Redakteur Martin Schabenstiel.

Der ehemalige polnische Ministerpräsident wurde als EU-Ratspräsident bestätigt - sehr zum Ärger der polnischen Regierung. © Marcus Ericsson (dpa)



Vielleicht ist Beata Szydlo ja nur nach Brüssel gekommen, um ihren Landsleuten zu zeigen, dass sie von dort nichts Gutes zu erwarten haben. "Wir wissen nun, was das ist, eine EU unter dem Diktat aus Berlin", schimpfte ihr Außenminister Witold Waszczykowski nach der von Polens Regierung sehenden Auges herbeigeführten 1:27-Niederlage bei der Wiederwahl von Donald Tusk zum EU-Ratspräsidenten.

Was jede andere Nation als Privileg empfinden würde, nämlich die Positionierung eines Landsmannes an der EU-Spitze, wird von der polnischen Regierung als schlimmste Zumutung betrachtet, die man ihr antun kann. Von einem deutschen Diktat zu sprechen, ist natürlich Unsinn. Außer in Warschau genießt Tusk in allen Hauptstädten der EU größtes Ansehen. Das ist es ja gerade, was seinen ungeliebten Intimfeind Jaroslaw Kaczynski so wurmt, der in Polen noch immer die Fäden zieht.

Am Ende stimmte sogar Viktor Orban – ganz gewiss nicht Merkels Lieblingsschüler – für Tusk, obwohl sich der selbstherrliche ungarische Regierungschef von Brüssel schon mindestens ebenso oft die Leviten lesen musste wie die Demokratiegefährder an der Weichsel. Eine Gemeinsamkeit freilich gibt es: Um ihre autoritäre Agenda durchzusetzen, erwecken Orban wie Szydlo den Eindruck, ihre Länder seien von einer Welt von Feinden umgeben.

Martin Schabenstiel