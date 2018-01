"Konservativ-bürgerliche Revolution"? CSU widerspricht sich

NÜRNBERG - Markige Sprüche und die inflationäre Verwendung der Vokabel "konservativ-bürgerlich" können nicht darüber hinweg täuschen: Die CSU befindet sich auf einer kritischen Gratwanderung. Ein Kommentar von NZ-Korrespondent Ralf Müller.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (Mitte) und der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer (rechts) bei der Winterklausur auf Kloster Seeon. © Andreas Gebert/dpa



Anders als die Schwesterpartei CDU und der Wunsch-Koalitionspartner SPD muss sie sich im Herbst einer existenziell wichtigen Landtagswahl stellen, bei der die absolute Parlamentsmehrheit mehr denn je im Feuer steht. Dazu müssen die Christsozialen möglichst viele AfD-Wähler wieder zu sich herüber ziehen und das funktioniert nach CSU-Lesart nur, indem die "rechte Flanke geschlossen" wird. Was so viel heißt wie Rechtsruck, auch wenn das keiner wahr haben will. Deshalb pocht die CSU auch so auf ihre rigide Flüchtlingspolitik und lädt den Rechtspopulisten Viktor Orbán zur Klausur nach Seeon ein, damit er sich als "Grenzschutzkapitän" für die Deutschen empfehlen kann.

Und deshalb auch der Versuch des Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, eine "konservativ-bürgerliche Revolution" auszurufen, was eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Dass Deutschland in den Jahren unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel zu einer linken Republik geworden sein soll, ist eine schwer zu verdauende Erkenntnis. Bei manchem AfD-Wähler freilich mag solches Geschwurbel auf fruchtbaren Boden fallen. Und dafür ist es ja auch gedacht.

Die "konservativ-bürgerlichen" Revolutionäre aus dem Freistaat wollen nun aber unbedingt eine neue Koalition mit der SPD, die ja wohl nach dieser Einteilung der Welt mit Hilfe von "selbst ernannten Volkserziehern" und linken Meinungsmachern den unbürgerlichen Teil der Republik vertritt. Anderenfalls drohen Neuwahlen und das kann der CSU nun überhaupt nicht recht sein.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, welchen Stellenwert das bürgerlich-konservative Gepolter aus Seeon bei den Sondierungsgesprächen in Berlin haben wird: Gar keinen. Und das ist auch gut so.

Ralf Müller