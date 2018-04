Krammer bleibt Vorsitzende der bayerischen Jusos

SPD-Jugendorganisation hat ihre Chefin im Amt bestätigt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die bayerischen Jusos haben ihre Vorsitzende im Amt bestätigt: Mit 91 der 95 abgegebenen Stimmen wählte die SPD-Jugendorganisation am Samstag auf ihrer Landeskonferenz in Bayreuth Stefanie Krammer erneut an ihre Spitze.

Stefanie Krammer ist in ihrem Amt als Vorsitzende der bayerischen Jusos bestätigt worden. © dpa/Katrin Krammer Photograph



Bayerns SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen gratulierte der Juso-Chefin und sagte, sie freue sich, mit Krammer und den Jusos im Wahlkampf "richtig durchzustarten". Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.

Gewerkschaftssekretärin Krammer aus München war im vergangenen Jahr erstmals zur Vorsitzenden der Jusos im Freistaat gewählt worden. Zu ihren Schwerpunkten gehören die Themen Arbeitsmarktpolitik, Europapolitik, Kommunalpolitik und Gleichstellung.

dpa