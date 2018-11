Krim-Konflikt: Beide Staatschef spielen den starken Mann

Die Situation zwischen Russland und der Ukraine droht zu eskalieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Boots-Krise zwischen Russland und der Ukraine im Asowschen Meer sieht zunächst aus wie Kanonenbootpolitik vergangener Zeiten. Aber das Ganze kann zu einem brisanten Konflikt eskalieren - und zwei Präsidenten nutzen diese Zuspitzung, um sich als starke Männer zu profilieren. Putin und Poroschenko zündeln fahrlässig, kommentiert NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Früher waren Zwischenfälle wie der vom Sonntag, als russische Militärboote ukrainische Schiffe an der Durchfahrt durch die Straße von Kertsch hinderten, der Stoff, aus dem Weltkriege entstanden: Vergleichsweise kleine Anlässe schaukeln sich durch Überreaktionen hoch, bis sie nicht mehr in den Griff zu kriegen sind.

Diese Gefahr ist längst nicht gebannt, deshalb tun Europäer und Deutsche gut daran, behutsam und deeskalierend auf die Zuspitzung im Asowschen Meer zu reagieren. Dort haben, wie sich die Lage derzeit präsentiert, die Russen die verbrieften Rechte ukrainischer Schiffe verletzt. Ein erneuter Verstoß gegen geltendes Recht und eine gefährliche Provokation.

Und, das ist das Schlimme an dieser Eskalation: Es sieht so aus, als würden beide Staatschefs davon profitieren. Sie wollen ihr Profil als starke Männer schärfen, sie wollen punkten als Verteidiger der Nation. Putins Stern sinkt in den Umfragen momentan. Aber der Kremlchef weiß, wie gut bei seinen Landsleuten alle Versuche ankommen, die alte russische Größe wiederherzustellen. Dazu gehört die Wiedergewinnung der Krim.

Und der ukrainische Präsident Poroschenko? Er muss eine Wahl-Niederlage im März fürchten. Aktuell liegt Herausforderin Julia Timoschenko in den Umfragen vor dem schwachen Staatschef. Da kommt auch ihm ein Auftritt als Kriegsherr gerade recht, weil er so bei den national bis nationalistisch denkenden Ukrainern punkten will. Und: Beide lenken so auch davon ab, dass der blutige Krieg im Osten der Ukraine zwischen Russen und Ukrainern nun schon viereinhalb Jahre schwelt - ohne jede Annäherung, ohne Aussicht auf Frieden. Nun versuchen Moskau wie Kiew, den Westen auf ihre Seite zu ziehen. Doch ein militärischer Einsatz, wie ihn manche in Kiew nun von den Deutschen fordern, würde die fatale Kriegslogik Putins und Poroschenkos nur noch bestärken. Es ist an der Zeit, beiden klarzumachen, dass Kanonenbootpolitik ein Relikt des 19. und 20. Jahrhunderts ist.

