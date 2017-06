Kugeln auf US-Abgeordneten: Der Schütze ist tot

Republikaner Steve Scalise schwer verletzt - Weitere Personen getroffen - vor 1 Stunde

ALEXANDRIA - Der Schütze, der auf Abgeordnete im US-Bundesstaat Virginia geschossen hat, ist tot. Er erlag seinen Verletzungen, wie US-Präsident Donald Trump bestätigte.

Ein Schütze hat am Mittwoch in aller Frühe einen US-Kongressabgeordneten der regierenden Republikaner schwer verletzt. Neben dem 51 Jahre alten Steve Scalise wurden zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des aus Louisiana stammenden Politikers verletzt. Polizisten und Leibwächter schossen auf den Täter und überwältigten ihn. US-Präsident Donald Trump gab später im Weißen Haus bekannt, der Schütze sei tot. Er sei seinen Verletzungen erlegen.

Der Schütze war nach Medienberichten mit einem Gewehr und einer Pistole bewaffnet gewesen. Bei dem Angreifer handelte es sich nach übereinstimmenden Recherchen von "Washington Post" und CNN um einen 66 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Illinois. Der Selbstständige hatte den Berichten zufolge seine Lizenz für seine Firma verloren.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.