Lage der EU: Juncker befürchtet "Rückschritt für Europa"

Kurzbeschreibung: 28 Mitgliedstaaten mit mehr als eine halbe Milliarde Einwohner, die größte Handelsmacht der Erde: Die Europäische Union (EU) ist ein Riese - doch manchmal schwer zu greifen. Was geschieht in der EU? Wer tut was? Und wie geht es weiter?

Themenarchiv Europa