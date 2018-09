Landtagswahl: CSU schließt Koalition mit Grünen und AfD aus

MÜNCHEN - Der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat einer Koalition mit den Grünen im Freistaat nochmals eine Absage erteilt. Der Grund: Fundamental andere Auffassungen.

Für Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU in Bayern, kommt eine Koalition mit den Grünen oder der AfD keinesfalls in Frage. © dpa



"Wir haben bereits eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Wir haben fundamental andere Auffassungen bei den Themen Bildung, Landwirtschaft und Sicherheit", sagte Kreuzer der Augsburger Allgemeinen.

Nach den Umfragen könnten die Christsozialen bei der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober unter der 40-Prozent-Marke landen und wären dann auf einen Koalitionspartner angewiesen, um in München weiterregieren zu können. Die Grünen liegen bei den Umfragen bei etwa 15 Prozent und könnten zweitstärkste Kraft in Bayern werden.

Auch eine Koalition mit der AfD, die in den Umfragen knapp hinter den Grünen liegt, komme für die CSU "nicht in Frage", sagte Kreuzer. "Über alles andere sprechen wir nach der Wahl."

dpa