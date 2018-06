"Lifeline"-Migranten: CDU sieht Berlin nicht gefordert

BERLIN - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer teilt die Zurückhaltung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bezüglich einer Aufnahme von Flüchtlingen des Rettungsschiffes "Lifeline" in Deutschland.

Das Schiff mit 234 Migranten darf nach fast einer Woche auf dem Mittelmeer anlegen. © Jonathan Borg/AP/dpa



Sie sei froh, dass sich mehrere europäische Staaten bereit erklärt haben, diese Menschen aufzunehmen, sagte die Politikerin am Mittwoch dem Nachrichtensender Welt. "Ich glaube, dass Deutschland keinen Nachholbedarf an humanitärer Bereitschaft hat. Insofern sehe ich uns hier nicht an allererster Stelle gefordert."

Das Schiff der Dresdner Seenotrettungsmission "Lifeline" war am Mittwochabend nach sechstägiger Blockade im Mittelmeer mit 230 Flüchtlingen und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern in den Hafen von Valletta in Malta eingelaufen.

Kramp-Karrenbauer sprach sich für eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit von Hilfsorganisationen aus. "Wir stellen fest, dass wir auch solche Missionen haben, die nicht mehr darauf ausgerichtet sind, Menschen aus einer akuten Gefahr zu retten, sondern die eben das Ziel haben, die Menschen aufzugreifen, bevor es etwa die Küstenwache kann, die die Menschen dann wieder zurückbringt", sagte sie dem Sender. "Das, glaube ich, ist eine Interpretation eines Auftrags, über die man sehr wohl streiten kann."

