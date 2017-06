Linkspartei wirft Martin Schulz Mutlosigkeit vor

Scharfe Töne beim Parteitag: SPD-Kanzlerkandidat habe enttäuscht - vor 1 Stunde

HANNOVER - Die Linkspartei wirft dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor, es mit seinem Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit nicht ernst zu meinen. "Mit nur wenigen Auftritten hat Schulz diese Hoffnung erst geweckt - und dann in kurzer Zeit enttäuscht", sagte Parteichef Bernd Riexinger beim Linken-Parteitag in Hannover.

Linken-Parteichef Bernd Riexinger wirft SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vor, dass es dieser mit seinen Versprechen in Sachen soziale Gerechtigkeit nicht ernst meine. © Hendrik Schmidt (dpa)

Schulz habe zu Beginn seiner Nominierung am Jahresanfang gute Überschriften geliefert, aber dann sei nichts gefolgt. Die Linkspartei ist auf die SPD angewiesen, sollte sie nach der Bundestagswahl im September mitregieren wollen.

