2017 Bundestagswahl Live-Blog: Lindner wird Fraktionsvorsitzender der FDP

CSU-Verband fordert Rücktritt Seehofers - Weidel legt Petry Parteiaustritt nahe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Tag nach der Bundestagswahl geht das politische Erdbeben in Deutschland weiter. Herrmann erhält kein Mandat für den Bundestag, ein fränkischer CSU-Verband fordert den Rücktritt des Parteivorsitzenden Seehofers und Frauke Petry will der Fraktion ihrer Partei nicht angehören - was Spitzenkandidatin Weidel auf die Palme bringt. Die Entwicklungen im Live-Blog!

Die regionalen Ergebnisse aus den Wahlkreisen im Überblick:

Bilderstrecke zum Thema Gauland feixt, Merkel lächelt zufrieden: Der Wahltag in Bildern Trotz deutlicher Verluste hat die Union mit Kanzlerin Angela Merkel die Bundestagswahl klar gewonnen. Bei Herausforderer Martin Schulz ist die Stimmung getrübt, nachdem die SPD in einem historischen Tief landet. Die AfD feiert als drittstärkste Kraft ausgelassen.



