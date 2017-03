Live-Blog: Niederländer wählen neues Parlament

Wichtiges Stimmungsbarometer vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland - vor 1 Stunde

DEN HAAG - In den Niederlanden haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen, die angesichts des europaweit zunehmenden Rechtspopulismus als wichtiges Stimmungsbarometer gelten. Landesweit öffneten am Morgen die Wahllokale. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog!

sh, dpa, afp

