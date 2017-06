Liveblog: Bei britischer Parlamentswahl wird es eng

Unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament - vor 26 Minuten

LONDON - Die Premierministerin und der Oppositionschef haben ihre Stimmen abgegeben. Jetzt heißt es: warten. Bekommt Theresa May ihre erhoffte Mehrheit? Nach den letzten Umfragen könnte es bei der Parlamentswahl in Großbritannien knapp werden. Alles Wichtige lesen Sie in unserem Liveblog!

dpa