London: Putin für Anschlag auf Ex-Agenten verantwortlich

Kremlsprecher wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück - vor 56 Minuten

UXBRIDGE/MOSKAU - Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach britischen Angaben vermutlich für das Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Die Entscheidung für die Tat sei "höchstwahrscheinlich" von Putin selbst getroffen worden

In der Giftgas-Affäre hat Großbritannien jetzt Wladimir Putin direkt öffentlich angegriffen. © dpa



Das sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Freitag im britischen Uxbridge. Der Zorn Londons richte sich gegen den Kreml, nicht gegen das russische Volk. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück. "Jeder Verweis oder eine Erwähnung unseres Präsidenten in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine schockierende und unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln", sagte Putins Sprecher der Agentur Tass zufolge. "Wir haben bereits auf verschiedenen Ebenen mehrfach erwähnt, dass wir nichts mit dieser Geschichte zu tun haben."

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury entdeckt worden. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt worden war.