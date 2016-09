Lungenentzündung: Clinton verlässt 9/11-Gedenkfeier

WASHINGTON/NEW YORK - Hillary Clinton leidet seit einigen Tagen unter einer Lungenentzündung. Bei der Gedenkveranstaltung für die Terroranschläge vom 11. September 2001 sei sie "überhitzt und dehydriert" gewesen, erklärte ihre Ärztin Lisa Bardack am Sonntag in einer Mitteilung. Clinton hatte die Veranstaltung in New York vorzeitig verlassen.

Wegen einer "Überhitzung" verließ Hillary Clinton die Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 in New York. Foto: AFP



Clinton habe unter starkem Husten im Zusammenhang mit Allergien gelitten, erklärte die Ärztin. Am Freitag sei schließlich eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Clinton habe Antibiotika erhalten, außerdem sei ihr zu Ruhe und einem eingeschränkten Terminplan geraten worden.

Bardack erklärte, sie habe Clinton nach der Veranstaltung am Ground Zero in deren Haus in Chappaqua im Bundesstaat New York untersucht. Die 68-Jährige sei versorgt worden und erhole sich nun gut.

Clinton hatte sich nach Verlassen der Veranstaltung am New Yorker Ground Zero zunächst in die New Yorker Wohnung ihrer Tochter Chelsea begeben. Gegen Mittag trat sie wieder auf die Straße. Sie winkte lächelnd in die Kameras und sagte, sie fühle sich gut. "Es geht mir großartig, es ist ein schöner Tag in New York", sagte sie.

