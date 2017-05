McCain fordert Ausweisung des türkischen Botschafters

Sicherheitsleute hatten bei Erdogan-Besuch Demonstranten verprügelt - vor 17 Minuten

WASHINGTON - Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen türkischen Sicherheitsleuten und Demonstranten in Washington hat US-Senator John McCain die Ausweisung des türkischen Botschafters gefordert.

"Offenbar war er (der Botschafter) zuständig für die Gruppe von Banditen, die US-Gesetze verletzt und Leute geschlagen haben", sagte McCain dem Sender ABC. "Das ist eine Schande und sollte in den Vereinigten Staaten nicht passieren."

McCain und seine Senatskollegin Dianne Feinstein schrieben ABC zufolge einen Brief an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan mit der Aufforderung, sein Personal zur Verantwortung zu ziehen.

Videomitschnitte der Ausschreitungen vom Dienstag zeigen, wie Sicherheitsleute am Rande des Besuches von Erdogan in Washington brutal auf Demonstranten eintreten. In einem Video ist zu sehen, dass Erdogan persönlich Zeuge der Ereignisse wird, sich aber nicht ins Geschehen einmischt.

Zwei türkische Sicherheitsbeamte wurden nach den Auseinandersetzungen kurzfristig von den US-Behörden festgehalten, wenig später aber wieder entlassen. Elf Menschen wurden bei den Handgreiflichkeiten verletzt, neun davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die US-Polizei hatte die Gegend um die türkische Botschaft abgeriegelt. Das US-Außenministerium äußerte offiziell Besorgnis über die Vorfälle.

dpa