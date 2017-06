Mehrere Tote bei schweren Zwischenfällen in London

May spricht von einem möglichen Terrorakt - vor 1 Stunde

LONDON - Bei schweren Zwischenfällen in London sind nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt habe es drei Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Nach Medienberichten wurde nach drei möglicherweise bewaffneten Männern gefahndet.

Zunächst fuhr am Samstagabend ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Bewaffnete Polizei war vor Ort. Auf Twitter forderte die Polizei die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um Terrorattacken handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Kurz darauf wurde eine Messerstecherei aus dem Nahegelegenen Borough Market gemeldet. Später rückte die Polizei zu einem nicht näher beschriebenen Einsatz in Vauxhall im Süden Londons aus.

Große Bereiche in der Stadt wurden gesperrt. Die U-Bahnstation Vauxhall ist nach Angaben des britischen Senders BBC inzwischen aber wieder geöffnet worden. Scotland Yard spricht von mehreren Toten.

Die britische Premierministerin Theresa May hat für Sonntagmorgen eine Krisensitzung des höchsten britischen Sicherheitsgremiums in London einberufen. Sie sprach von einem möglichen Terrorakt.

US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien die Unterstützung seines Landes zugesagt. "Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein - WIR SIND BEI EUCH. GOTT SCHÜTZE!", twitterte Trump.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!