Menschenrechtsaktivist Abdolfattah Soltani ist frei

Träger des Nürnberger Menschenrechtspreises verließ das Gefängnis im Iran - vor 29 Minuten

NÜRNBERG/TEHERAN - Nach jahrelanger Haft ist der iranische Menschenrechtsaktivist Abdolfattah Soltani nach Informationen der Nürnberger Nachrichten aus dem Gefängnis entlassen worden.

Abdolfattah Soltani bei Antritt eines Hafturlaubs im Januar 2016. © privat



"Man hat schon in den letzten Wochen gehört, dass sich etwas tut", sagte ein Informant, der der Familie nahesteht, im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten. Am Dienstag sei die Entlassungsurkunde unterschrieben worden. Am Mittwoch habe Soltani das Gefängnis im Iran verlassen. Seit September 2011 saß er im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran in Haft. Soltani wurde 2009 mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet - allerdings in Abwesenheit, da ihm die iranischen Behörden noch am Flughafen den Pass entzogen hatten.

Gesundheitlich angeschlagen

Die Staatsanwälte im Iran hätten sich seit Langem für eine Entlassung von Abdolfattah Soltani stark gemacht, erklärte seine Tochter Maede gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Abdolfattah Soltanis Gesundheit soll nach der Haftzeit angeschlagen sein. Maede Soltani vermutet, dass der Tod ihrer Schwester Homa im August, der im Iran große Anteilnahme der Bevölkerung auslöste, nun zur Entlassung ihres Vaters aus der Haft beigetragen hat. Die Familie war Dienstag aus dem Iran nach Deutschland gereist, wo sie am Wochenende an einem Benefizkonzert zu Gunsten der Homa-Soltani-Stiftung teilnehmen wollen.

Maly ist erleichtert

Auch Ulrich Maly, Oberbürgermeister von Nürnberg, äußerte sich gegenüber den Nürnberger Nachrichten: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Soltani freigelassen wurde. Wir wünschen ihm viel Glück in der neuen Freiheit mit der Möglichkeit, seine Familie bald in die Arme schließen zu können. Wir hoffen natürlich, dass er nach Nürnberg kommt und wir ihn irgendwann auch mal sehen." Den Grund für die Freilassung vermutet Maly so: "Wahrscheinlich hat der Iran Angst, dass er in der internationalen Wahrnehmung weiter nach hinten fällt".

Dieser Artikel wurde am 21. November 2018 um 16.20 Uhr zuletzt aktualisiert.

Bilderstrecke zum Thema Das sind die Preisträger des Nürnberger Menschenrechtspreises Eine große Ehre für große Leistungen: Seit 1995 verleiht die Stadt Nürnberg an Menschen, die sich weltweit für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, den Menschenrechtspreis. Wir haben alle bisherigen Preisträger für Sie zusammengefasst.