Menü auf Staatskosten: Söder gibt 15.600 Euro für Essen aus

MÜNCHEN - Die Bayern-SPD wirft Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verdeckte Parteienfinanzierung wegen eines Staatsempfangs vor – und hat sich deswegen beim Bayerischen Obersten Rechnungshof beschwert. Die Kosten für die Bewirtung sind üppig.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für einen Staatsempfang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz tief in die Tasche gegriffen: 15.600 Euro gab er für Essen und Getränke aus. © dpa



Anfang Juni hatte Söder konservative Parteifreunde aus Europa zu einem Staatsempfang in der Münchner Residenz eingeladen und auf Staatskosten bewirten lassen – als Begleitprogramm für eine dreitägige Klausur der EVP-Abgeordneten des Europaparlaments. Am Freitag hatte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher mit einem Schreiben an den Rechnungshof gewandt.

Er halte den Empfang "für unvereinbar mit dem Prinzip staatlicher Neutralität und gerade im Wahlkampfjahr für eine Form verdeckter Parteienfinanzierung", heißt es darin. Aus einer Antwort der Bayerischen Staatskanzlei auf eine SPD-Anfrage geht hervor, dass der Empfang mit etwa 15.600 Euro zu Buche schlug. Auf der Gästeliste standen 220 Menschen, unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie EVP-Fraktionschef und CSU-Politiker Manfred Weber.

Vor der Veranstaltung hatte die Staatskanzlei Kritik zurückgewiesen. Es habe sich um einen Staatsempfang für hochrangige nationale, europäische und internationale Gäste gehandelt. Die Ausrichtung eines Staatsempfangs sei "ein Gebot der Höflichkeit auf dem internationalen Parkett".

