Merkel bietet Initiative im Konflikt mit Nordkorea an

Kanzlerin ist für härtere Sanktionen gegen Nordkorea - vor 1 Stunde

BERLIN - Der Konflikt mit Nordkorea spitzt sich immer weiter zu. Die Sanktionen lassen sich nur bedingt weiter verschärfen. Um eine militärische Auseinandersetzung zu vermeiden, muss miteinander gesprochen werden. Das findet auch Kanzlerin Merkel und bietet ihre diplomatische Hilfe an.

Nordkoreanische Soldaten salutieren vor dem Großmonument Mansudae in Pyongyang, Nordkorea, um an den 69. Jahrestag der Gründung des Landes zu erinnern. © Uncredited/Kyodo News/dpa



Nordkoreanische Soldaten salutieren vor dem Großmonument Mansudae in Pyongyang, Nordkorea, um an den 69. Jahrestag der Gründung des Landes zu erinnern. Foto: Uncredited/Kyodo News/dpa



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, sich direkt in eine diplomatische Initiative zur Beendigung des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms einzuschalten. "Wenn unsere Beteiligung an Gesprächen gewünscht wird, werde ich sofort ja sagen", sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Sie verwies auf die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, an denen Deutschland neben den fünf Vetomächten im UN-Sicherheitsrat teilgenommen hatte. Es habe sich um "eine lange, aber wichtige Zeit der Diplomatie" gehandelt, die im vergangenen Jahr zu einem "guten Ende" gekommen sei.

Bilderstrecke zum Thema Panzer und Stechschritt: Nordkorea feiert Geburtstag mit Parade Zum 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung hat Nordkorea eine gigantische Militärparade in der Hauptstadt Pjöngjang abgehalten. Die nordkoreanische Führung drohte den USA, ein Atomangriff werde mit einem entsprechenden Gegenschlag beantwortet. Angeführt von einer Militärkapelle marschierten zehntausende Soldaten im Stechschritt zum Kim-Il-Sung-Platz im Zentrum der Hauptstadt, gefolgt von Panzern und anderem militärischem Gerät.



"Ein solches Format könnte ich mir auch für die Beilegung des Nordkorea-Konflikts vorstellen. Europa und speziell Deutschland sollten bereit sein, dazu einen sehr aktiven Teil beizutragen", sagte Merkel weiter. Die Kanzlerin positioniert sich angesichts einer intensiven Abstimmung im UN-Sicherheitsrat darüber, wie die Staatengemeinschaft auf den bisher stärksten Atomwaffentest Nordkoreas am vorigen Sonntag reagieren soll.

Merkel hat dem Bericht zufolge im Lauf der Woche schon mit den Präsidenten Frankreichs, der Vereinigten Staaten, Chinas und Südkoreas sowie dem japanischen Premierminister Shinzo Abe telefoniert. Sie warb demnach dafür, den Druck auf das Regime in Pjöngjang mittels weiterer Sanktionen zu verstärken, um dessen Bereitschaft zu erhöhen, eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungsweg zu suchen.

Für Montagmorgen ist nach Informationen der Zeitung noch ein Telefonat Merkels mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgesehen, der sich - anders als China - gegen weiteren Druck auf Nordkorea ausgesprochen hatte.

dpa