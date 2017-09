Merkel in Heidelberg mit Tomaten beworfen

Politische Stimmung weiter angespannt - Bundeskanzlerin reagiert gelassen - vor 59 Minuten

HEIDELBERG - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bei einem Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit zwei Tomaten beworfen worden. Dabei wurde sie am Dienstag an der linken Hüfte von einigen wenigen Spritzern getroffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Heidelberg mit zwei Tomaten beworfen worden © Uwe Anspach (dpa)



Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Heidelberg mit zwei Tomaten beworfen worden Foto: Uwe Anspach (dpa)



Auch die neben ihr stehende Moderatorin der CDU-Veranstaltung bekam etwas ab. Merkel reagierte gelassen und reichte der Moderatorin ein Taschentuch. Der Zwischenfall ereignete sich zum Ende der Veranstaltung auf dem Universitätsplatz.

Ihre Rede hatte die Kanzlerin zu dem Zeitpunkt bereits beendet. Wer für die Würfe verantwortlich ist, war zunächst unklar. Am Rande der etwa 40-minütigen Veranstaltung versuchten Demonstranten, den Auftritt mit Sprechchören und Trillerpfeifen zu stören.

Bilderstrecke zum Thema Bundestagswahl 2017: Das sind die Spitzenkandidaten Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September ist alles andere als Routine, denn was mögliche Mehrheiten und Koalitionen angeht, steht vieles in den Sternen. Gewiss sind im Wahlkampf nur die personellen Aushängeschilder der großen und vemeintlich kleinen Parteien. Das sind die Spitzenkandidaten.



Es ertönten Rufe wie "Volksverräter", "Heuchler" und "Lügner" – Begriffe, wie sie von Merkelgegnern aus dem Umfeld der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung und der AfD bekannt sind.

Den Auftritt Merkels verfolgten den Veranstaltern zufolge rund 3000 Menschen. Sie feierten Merkel mit viel Beifall und teilweise stehend. Die Polizei bestätigte zwei zeitlich voneinander getrennte Tomatenwürfe Richtung Bühne.

Überreste des Wurfobjekts: Diese Tomate flog in Richtung Angela Merkel. © Uwe Anspach (dpa)



Überreste des Wurfobjekts: Diese Tomate flog in Richtung Angela Merkel. Foto: Uwe Anspach (dpa)



Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen Verdachts der versuchten Körperverletzung und versuchten Sachbeschädigung, sagte ein Sprecher. Es habe außerdem kleinere Rangeleien zwischen Gegnern und Anhängern Merkel gegeben. Von sechs Beteiligten seien die Personalien festgestellt worden.

Nach den Würfen griff ein Sicherheitsmann nach einem transparenten Schutzschild, der dann aber doch nicht zum Einsatz kam. Bei der ebenfalls von Tomatenspritzern getroffenen Moderatorin handelt es sich um Claudia von Brauchitsch, die auch für die CDU-eigene Videoredaktion CDU.TV arbeitet.

Die Kanzlerin lobte in ihrer Rede den Einsatz vieler Menschen in der Flüchtlingskrise als "tolles Stück humanitärer Hilfe". "Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann nicht in der Aufnahme von Menschen, sondern dass wir nicht aufgepasst haben, dass Menschen in Jordanien, im Libanon, in der Türkei und in Syrien nichts zu essen hatten, keine Bildung bekamen und sich in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben haben, weil sie weder ein noch aus wussten", sagte sie.

Gleichwohl dürfe sich "2015 nicht wiederholen". In der Diesel-Affäre forderte Merkel die Automobilkonzerne auf, den entstandenen Schaden wiedergutmachen.

"Ich will, dass wir saubere Dieselautos und Automotoren haben, aber genauso die besten Elektro-Autos und besten Brennstoffzellen der Welt. Das muss unser Anspruch sein, und dafür müssen wir arbeiten", meinte sie.

Bilderstrecke zum Thema Selfie hier, Handschlag da: Merkel badet in Erlangen in der Menge Ein warmer Sommerabend, die Sonne lässt das Erlanger Rathaus blitzen. Davor ein Zelt und die Bühne. Dann kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird von Innenminister Joachim Herrmann abgeholt, badet in der Menge, posiert für Selfies. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Pfiffe und Sprechhöre begleiten ihre Rede. Doch die Kanzlerin lässt die Störer auflaufen und erntet Beifall.



dpa