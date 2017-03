Merkel plant Besuch bei US-Präsident Trump im März

BERLIN - Knapp zwei Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump will Angela Merkel den US-Präsidenten erstmals in Washington besuchen. Was auf der Agenda beide Politiker steht, ist noch unklar.

Bundeskanzlerin Angela merkel will den US-Präsidenten Donald Trump rund zwei Monate nach dessen Amtsantritt zum ertsen Mal besuchen. © Jim lo Scalzo (dpa)



Die Reise sei für den 14. März geplant, verlautete am Freitag in Berlin. "Wir dementieren das nicht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage. Nähere Informationen gebe es "zum gegebenen Zeitpunkt".

Merkel und Trump hatten Ende Januar telefoniert und dabei ihre Absicht erklärt, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen". Der US-Präsident kündigte in dem Zusammenhang an, im Juli zum G20-Gipfel nach Hamburg zu reisen und Merkel bald nach Washington einzuladen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Merkel vor knapp zwei Wochen mit US-Vizepräsident Mike Pence gesprochen.

