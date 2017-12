Merkel spricht am Freitag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg

NÜRNBERG - Die CSU kommt an diesem Freitag zu einem Parteitag in Nürnberg zusammen. Nach einem Bericht des Generalsekretärs Andreas Scheuer wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei dem Treffen erwartet.

Die Kanzlerin kommt: Angela Merkel spricht am Freitagnachmittag in Nürnberg. © dpa



In ihrer Rede am Nachmittag dürfte sie auch auf die Probleme bei der Neuauflage einer großen Koalition eingehen. Am Samstag will sich dann Horst Seehofer erneut an die Spitze der Partei wählen lassen, eine Kampfkandidatur ist nicht in Sicht. Gleiches gilt für die Wahl von Markus Söder zum Spitzenkandidaten. Einzig bei den - wenig bedeutsamen - Stellvertreterposten könnte es spannend werden. Sechs Kandidaten bewerben sich um fünf Posten.

