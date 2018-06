Merkel traurig über WM-Aus: Roboter spendet Trost

Bundeskanzlerin Merkel: "Heute sind wir alle sehr traurig" - vor 10 Minuten

BERLIN - Am Mittwoch ist die deutsche Nationalmannschaft mit einem 0:2 gegen Südkorea aus der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden. Als sie von der WM-Pleite erfuhr, wurde die Kanzlerin allerdings sofort wieder aufgebaut - von einem Roboter.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich traurig über das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Die Nachricht von der 0:2-Niederlage gegen Südkorea bekam die CDU-Politikerin am Mittwochabend, als sie sich mit einem humanoiden Roboter namens Sophia bei der Konferenz "Morals & Machines" der Wirtschaftswoche unterhielt. Der Roboter zählte zum Trost die vielen Titel der deutschen Mannschaft bei Fußball-Turnieren auf. "Ja, Sophia, das stimmt, wenn man auf der langen Zeitachse guckt, aber ehrlich gesagt, heute sind wir alle sehr traurig", antwortete Merkel darauf. Doch nicht nur die Kanzlerin zeigte sich enttäuscht über die WM-Pleite, auch in Franken herrschte Fassungslosigkeit über die Leistung der deutschen Manschaft. Schadenfreude statt Trauer schien allerdings das Motto im Netz gewesen zu sein - Memes und flotte Sprüche sorgte hier für einige Lacher.

Die Kanzlerin war bei den vergangenen Weltmeisterschaften zu wichtigen Spielen des Teams gereist. 2010 war sie beim Viertelfinale gegen Argentinien (4:0) in Kapstadt. Vor vier Jahren erlebte sie den WM-Triumph in Rio gegen Argentinien (1:0 n.V.) live im Maracanã. Über eine mögliche Reise nach Russland hatte Merkel bis zuletzt keine definitive Aussage getroffen. Am 3. Juni hatte sie Bundestrainer Joachim Löw und dessen Team im Trainingslager in Eppan in Südtirol besucht.

