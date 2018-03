Merkels Regierungserklärung: Islam ist Teil Deutschlands

Kanzlerin startet kämpferisch in Amtszeit - spricht aber auch über Fehler - vor 27 Minuten

BERLIN - Angela Merkel sagte am Mittwoch in der ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit, die Debatte habe das Land bis heute gespalten und polarisiert. Mit Spannung wird erwartet wie sich nach ihrer Rede die AfD positioniert.

Thema bei ihrer Regierungserklärung sind die Grundzüge des Regierungsprogramms für die kommenden vier Jahre. © Tobias Schwarz/AFP



Thema bei ihrer Regierungserklärung sind die Grundzüge des Regierungsprogramms für die kommenden vier Jahre. Foto: Tobias Schwarz/AFP



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Islam als einen Teil Deutschlands bezeichnet. "Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist", sagte Merkel am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. "Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Million bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist."

Kommentar zu Merkels Regierungserklärung: Was bleibt von der Ära Merkel?

Viele hätten ein Problem damit, "diesen Gedanken anzunehmen - und das ist auch ihr gutes Recht", sagte Merkel. Die Bundesregierung habe aber die Aufgabe, alle Diskussionen so zu führen, dass am Ende durch konkrete Entscheidungen der Zusammenhalt aller dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen größer und nicht kleiner werde. Die große Mehrzahl der Muslime in Deutschland lehne Radikalismus und islamistischen Terror ab. "Viele von ihnen leben ihren Glauben, den Islam, friedlich, verfassungs- und gesetzestreu", sagte Merkel.

Damit reagierte die Bundeskanzlerin auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, wohl aber die hier lebenden Muslime. Die Debatte wird seit Jahren immer wieder geführt.

dpa