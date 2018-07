#MeTwo: Tausende Beiträge zu Alltagsrassismus auf Twitter

Rassismusdebatte um Mesut Özil löst Internetbewegung aus - vor 51 Minuten

BERLIN - Mesut Özil tritt aus der deutschen Nationalmannschaft aus und bezichtigt den DFB-Chef rassistischer Verhaltensweisen. Was folgt, ist eine Welle von Tweets, in denen Twitternutzer ihre Erfahrungen mit Rassismus im Alltag teilen.

Zahlreiche Twitter-Nutzer sammelten unter dem Hashtag #MeTwo ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. © Silas Stein (dpa)



Zahlreiche Twitter-Nutzer sammelten unter dem Hashtag #MeTwo ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Foto: Silas Stein (dpa)



Unter einem neuen Hashtag gegen Alltagsrassismus teilen Tausende Menschen auf Twitter ihre Erfahrungen mit Diskriminierung. "MeTwo" heißt das Schlagwort, das der Autor und Aktivist Ali Can ins Leben gerufen hat. Anlass ist die Rassismusdebatte, die Fußballstar Mesut Özil mit seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft ausgelöst hat.

Can beschreibt den Hashtag in einem Video des Onlinemagazins "Perspective Daily" als "eine "MeToo"-Debatte für Menschen mit Migrationshintergrund". Unter "MeToo" teilen seit Monaten Millionen von Frauen ihre Erlebnisse mit sexueller Gewalt und Belästigung. Der 25-jährige Ali Can stammt aus der Türkei – er kam mit seiner Familie 1995 nach Deutschland. Doch warum "MeTwo" – also "Ich Zwei"? "Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause (...) und gleichzeitig kann ich mich auch zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen", sagt Can in dem Video.

"MeTwo" wurde seit Mitte dieser Woche tausendfach auf Twitter gepostet. Zahlreiche Menschen schreiben über ihre Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus – auch viele Prominente melden sich zu Wort. "Wenn ich im übervollen Zug der einzige Nichtweiße bin, Polizei steigt ein, und der einzige, der seinen Ausweis zeigen muss, bin ich", schreibt der "Spiegel"-Journalist Hasnain Kazim. Der Autor hat schon zuvor immer wieder Hassmails öffentlich gemacht, die er regelmäßig bekommt.

Wenn ich im übervollen Zug der einzige Nichtweiße bin, Polizei steigt ein, und der einzige, der seinen Ausweis zeigen muss, bin ich. #MeTwo — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) 26. Juli 2018

"Wenn Neonazis deine Mutter bedrohen und die Staatsanwaltschaft ihr sagt: 'Naja, vielleicht sollte Ihr Sohn sich nicht so prominent in der Öffentlichkeit äußern.'", twitterte Satiriker Shahak Shapira, der in Israel zur Welt kam und immer wieder Opfer von Antisemitismus wird. Andere schrieben etwa: "Hinter meinem Rücken von den Freunden meines ersten festen Freundes Mai Tai genannt werden."

Hessische Polizisten nachdem ich bei Rot über die Strasse gegangen bin:

👮"Macht man das bei euch Zuhause genauso?"



🧔-"in Frankfurt? Ja ständig..."



👮"Du weisst genau wie ich das meine, geh doch dahin zurück wo du herkommst?"



🧔-"Nach Frankfurt?"

🚓#MeTwo — Duman (@DieAgnosie) 26. Juli 2018

dpa