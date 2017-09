Migrantenquoten in Parteien? Keine gute Idee

Vorschlag der Türkischen Gemeinde hilft Menschen mit Migrationshintergrund nicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Türkische Gemeinde Deutschland fordert Migrantenquoten bei der Kandidatenaufstellung politischer Parteien. Das ist aber weder notwendig noch hilft es Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich, kommentiert NN-Redakteur Manuel Kugler.

„Die Parteien müssen den Wunsch der Deutschtürken nach Zugehörigkeit ernst nehmen und es nicht bloß bei Lippenbekenntnissen belassen“, sagt der Chef der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu. © Gregor Fischer/dpa



Ja, da gibt es eine Schieflage: Nur knapp sechs Prozent der Abgeordneten des Bundestags haben einen Migrationshintergrund, in der Gesamtbevölkerung sind es aber gut 20 Prozent. Einwanderer und deren Nachkommen sind im deutschen Parlament also unterrepräsentiert. Auch im neuen Bundestag, der am 24. September gewählt wird, dürfte der Migrantenanteil nicht viel höher liegen.

Dass sich die Türkische Gemeinde Deutschland Gedanken macht, wie sich das ändern lässt, hat deswegen seine Berechtigung. Ihr Vorschlag einer Migrantenquote bei der Kandidatenaufstellung der Parteien - Teil eines Positionspapiers mit integrationspolitischen Forderungen, das am heutigen Freitag vorgestellt wird - ist aber aus zwei Gründen der falsche Weg.

Parteien sind froh über engagierte Mitglieder

Zum einen gilt, was für fast alle Quoten gilt - sie schadet letztlich den Menschen, denen sie eigentlich zu Gute kommen soll. Eine Vorgabe, wie viele Listenplätze an Migranten vergeben werden sollen, wird dazu führen, dass die aufgestellten Kandidaten unter den Verdacht geraten, "es ja nur wegen der Quote" - sprich: nicht wegen ihres politischen Engagements oder Talents - auf die Liste geschafft zu haben.

Zum anderen suggeriert die Forderung, die deutschen Parteien wären für Menschen mit Migrationshintergrund nicht aufgeschlossen. Mal abgesehen von rechtsextremen Parteien stimmt das aber nicht. Fast alle Parteien kämpfen mit Mitgliederschwund und Überalterung - sie sind froh, wenn sich Bürger bei ihnen vor Ort engagieren und Verantwortung übernehmen. Ganz egal, wo diese Menschen ihre Wurzeln haben.

