Ministerin Kiechle will Lehre an Nürnberger Uni revolutionieren

Wissenschaftsministerin Kiechle im Interview mit den Nürnberger Nachrichten - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Kunst und Tradition, Frauenförderung, Bekenntnis zur CSU: Ministerin Marion Kiechle startet ihre zweite Karriere mit klaren Überzeugungen. Im Interview mit den Nürnberger Nachrichten erklärt die ehemalige Frauenärztin, wie die TU Nürnberg aussehen könnte.

Eine ihrer ersten Dienstreisen führte Marion Kiechle als Ministerin für Wissenschaft und Kunst nach Nürnberg und dort in die Oper. © Roland Englisch



Frau Kiechle, Sie sind seit gut 100 Tagen Ministerin. Was hat Sie daran gereizt? Sie kommen aus einem ganz anderen Bereich und haben Ihre hart erkämpfte Karriere aufgegeben.

Marion Kiechle: Es gibt durchaus Parallelen zwischen Medizin und Politik. Das kann ich nach der noch kurzen Zeit im Amt sagen: Es läuft im Prinzip nach dem gleichen Schema. Der Mediziner macht die Anamnese; er spricht mit dem Patienten, fragt wo es wehtut. Der Politiker hört den Menschen ebenfalls zu und fragt, welche Sorgen sie haben, was sie bedrückt. Beide analysieren das Ergebnis. In der Medizin folgt dann die Therapie. Der Politiker handelt. Beide wollen den Menschen helfen und ihr Leben verbessern.

Sie sind nach Ihrer Ernennung in die CSU eingetreten. Warum eigentlich, und warum in eine Partei, deren Frauenbild als schwierig gilt?

Kiechle: Es ist meine Partei, da fiel es mir nicht schwer, mich zu bekennen. Als Berufspolitikerin ist das für mich selbstverständlich. Das Frauenbild der CSU ist im Übrigen nicht schlecht.

Nur 20 Prozent der CSU-Abgeordneten sind Frauen. Der schlechteste Wert im Landtag.

Kiechle: Dann bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass sich das Frauenbild der CSU gerade ändert.

In Nürnberg sind im Hochschulbereich neue Projekte geplant. Können Sie uns verraten, wo das Lehrerbildungszentrum entstehen wird? Und was das heißen soll, dass die TU Nürnberg (TUN) Modellcharakter bekommen soll?

Kiechle: Wir verhandeln beim Zentrum gerade mit Grundstücksbesitzern. Da wäre jedes öffentliche Wort ein Wort zu viel. Was die TUN angeht: Wir wollen zum Beispiel die Lehre dort revolutionieren. Sie wird die erste Universität ohne Fakultäten sein. Normalerweise organisieren die Fakultäten die Lehre nur für sich allein. In Nürnberg teilen wir den Betrieb auf in Departements, die sich auf ein Gebiet spezialisieren. Darüber steht die zentrale Lehre für alle Studenten. Wir wollen dort nicht nur Technikspezialisten ausbilden, sondern Fachleute über ihr Gebiet hinaus. Das schließt kulturelle Aspekte ein, soziale, betriebswirtschaftliche, juristische. Sie sollen Unternehmen gründen, ihre Ideen vermarkten.

Und was versteckt sich hinter dem Begriff "inverted classroom"?

Kiechle: Normalerweise steht der Professor vorne im Lehrsaal und trägt vor. In Nürnberg soll das anders laufen. Dort geben die Professoren das Lernziel vor. Die Studenten erarbeiten sich ihr Wissen über die Woche selbst. Am Freitag besprechen sie das in kleiner Runde mit den Professoren. Wir wissen aus der Forschung, dass Lernen so sehr viel effektiver ist.

Sie sind auch Kunstministerin und zuständig für ganz Bayern. Wie gut kennen Sie den Norden, kennen Sie Nürnberg, die Oper dort?

Kiechle: Ja. Ich war in der Nürnberger Staatsoper bei der Premiere vom Barbier von Sevilla. Das war eines meiner ersten Opern-Events hier in Bayern. Ich war erst in Nürnberg und dann in München.

Der Norden Bayerns fühlt sich in der Kulturpolitik seit jeher vernachlässigt, weil das meiste Geld wie immer nach München fließt. Wie wollen Sie das ändern?

Kiechle: Natürlich sanieren wir in München die großen Häuser; das kostet richtig Geld. Aber wir können sie ja nicht verrotten lassen. Wir beteiligen uns aber auch an der Sanierung der Nürnberger Oper oder des Wagner-Festspielhauses in Bayreuth. Deshalb: Was Sie sagen, stimmt nicht ganz. Augsburg bekommt ein Staatstheater; Nürnberg hat schon eines. Nürnberg bekommt einen neuen Konzertsaal. Auch da beteiligt der Freistaat sich kräftig. Wir haben außerdem für die Flächenförderung den Kulturfonds gegründet, der Nürnberg und München ausklammert, der allein dieses Jahr 8,7 Millionen Euro ausschüttet.

Es behauptet niemand, dass nichts fließt. Aber das Verhältnis ist falsch.

Kiechle: Im Gegenteil. Wir haben am Dienstag ein Feuerwerk abgebrannt für den Wissenschaftsstandort Nürnberg und Erlangen. Wir investieren drei Milliarden Euro. Da kann sich niemand beklagen.

Es geht auch gar nicht so sehr um Nürnberg, sondern um die Fläche, die kleineren Städte, den ländlichen Raum, den die Staatsregierung bei jeder Gelegenheit erwähnt.

Kiechle: Da versuchen wir aber, dass wir eine gute Mischung finden aus Förderung in der Fläche und Konzentration auf jene Standorte, bei denen wir international konkurrenzfähig sind. Das nutzt dann auch dem Rest des Landes. Wir können nicht in jeder Kleinstadt eine Hochschule errichten. Aber wir haben die Hochschullandschaft so ausgebaut, dass niemand in Bayern weiter als 30 Kilometer von einer Hochschule entfernt ist. Das gibt es sonst nirgends.

Wie stufen Sie denn die Chancen Nürnbergs ein, das Kulturhauptstadt Europas werden will?

Kiechle: Nürnberg hat gute Chancen, schon wegen der Vielfalt der Angebote in der Stadt. Aber um mehr sagen zu können, müsste ich das Konzept kennen. Das kenne ich aber nicht, weil es uns bisher nicht vorliegt.

Marion Kiechle (Jahrgang 1960) ist seit diesem März bayerische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Zuvor hatte die Frauenärztin, die zu den führenden Brustkrebs-Spezialisten in Deutschland zählt, fast 18 Jahre lang den Lehrstuhl für Gynäkologie an der Technischen Universität München inne. Damals war sie deutschlandweit die erste Frau, die den Ruf auf solch einen Lehrstuhl erhalten hatte. Bis vor kurzem leitete die Professorin als Direktorin die Uni-Frauenklinik rechts der Isar in München. In die CSU trat Kiechle erst in diesem April ein. Sie ist in vierter Ehe mit dem Schweizer Sportkommentator Marcel Reif verheiratet.

Interview: Kirsten Waltert und Roland Englisch