Mit 87 Jahren: CDU-Politiker Heiner Geißler gestorben

Er schlichtete den Streit um Stuttgart 21 - Seehofer: "Große Verdienste" - vor 17 Minuten

BERLIN - Der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ist nach Angaben seines Sohnes Dominik tot. Geißler starb im Alter von 87 Jahren. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" über den Tod berichtet.

Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. © Marijan Murat/dpa



Der CDU-Politiker Heiner Geißler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Marijan Murat/dpa



Der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Sohn Dominik der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Unter den Ministerpräsidenten Peter Altmeier und Helmut Kohl (beide CDU) war Geißler von 1967 bis 1977 Sozialminister in Rheinland-Pfalz, anschließend wurde er CDU-Generalsekretär. Kohl berief den promovierten Juristen 1982 zum Familienminister. Der Sozialexperte arbeitete an einem neuen Image der CDU als moderne Programmpartei und führte unter anderem ein Erziehungsgeld ein.

Seine letzte ganz große Mission hatte Geißler, als er im Alter von 80 Jahren 2010 den Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 schlichtete.

Geißler kam am 3. März 1930 in Oberndorf am Neckar als Sohn eines Oberregierungsrates zur Welt. Vor seiner politischen Karriere war der Vater von drei Söhnen vorübergehend Mitglied des Jesuitenordens, dann Amtsrichter. Bis zuletzt äußerte er sich zu aktuellen politischen Themen. So kritisierte er etwa noch im März die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundes-Vize Julia Klöckner, weil diese Reformen an den Hartz-Gesetzen abgelehnt hatte.

Stoiber und Seehofer würdigen Geißler

Nach Ansicht von Edmund Stoiber (CSU) habe Geißler die CDU bis heute geprägt. "Mit tiefer Betroffenheit und Trauer habe ich vom Tod meines langjährigen politischen Kollegen Heiner Geißler erfahren", sagte der frühere bayerische Ministerpräsident am Dienstag in München. "Keiner hat das Amt des Generalsekretärs so gelebt wie er", betonte Stoiber, der selbst als CSU-Generalsekretär von 1978 bis 1983 viele politische Streitigkeiten mit Geißler ausfechten musste. "Mit seiner Konfliktfähigkeit und Wortgewalt war Heiner Geißler für die CSU immer eine große Herausforderung." Geißler habe sich als das programmatische und soziale Gewissen der CDU verstanden. "Heiner Geißler war ein großer Kämpfer und hat in seiner Zeit die politische Diskussion in jeder Beziehung geprägt."

Auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer bezeichnete den gestorbenen Ex-CDU-Generalsekretär als prägende Figur der Bundespolitik. "Mit Heiner Geißler verliert die deutsche Politik einen klugen, streitbaren Kopf, der keine Kontroverse scheute und den Debatten wichtige neue Impulse gab", hieß es in einer Mitteilung des CSU-Vorsitzenden vom Dienstag.

"Auch nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik meldete er sich immer wieder meinungsstark zu Wort und erwarb sich auch als Schlichter in Tarifkonflikten und bei Stuttgart21 große Verdienste."

Der Artikel wurde am 12. September um 17:15 Uhr aktualisiert.

dpa