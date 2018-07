Mittelmeer: Zahl der Flüchtlinge nach Europa halbiert

GENF - Die Zahl der über das Mittelmeer nach Europa geflüchteten Menschen ist im ersten Halbjahr 2018 deutlich gesunken. Für die Fluchtroute über Spanien rechnet Frontex allerdings mit steigenden Zahlen.

Migranten in einem Schlauchboot vor der Küste Libyens: Die Zahl der Flüchtlinge, die im ersten Halbjahr Europa erreicht haben, ist drastisch gesunken. Foto: Olmo Calvo/AP/dpa



Die Internationale Organisation für Migration (IOM) zählte von Januar bis Anfang Juli noch 46 449 Migranten. Im Vorjahr seien es zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 101.200 gewesen, 2016 rund 231.000. Gefährlich bleibe diese Route weiter: 2018 seien schon 1412 Menschen bei dem Versuch, Europa auf diesem Weg zu erreichen, ums Leben gekommen. 2017 waren es bis Juli 2340.

IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo sagte, die Zahl der in Italien gelandeten Migranten betrage nur noch knapp ein Fünftel (19 Prozent) im Vergleich zu der von 2017. Der Trend rückgängiger Zahlen scheine sich zu beschleunigen. So habe die Zahl monatlicher Ankünfte in Italien in diesem Jahr erst einmal die Marke von 4000 überschritten - im Januar. In den vergangenen zwei Jahren habe diese Zahl regelmäßig 10.000 überschritten, in den Sommermonaten sogar 20.000.

Neue Fluchtroute nach Spanien

Der Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat derweilen vor einer neuen Hauptroute für Migranten nach Europa gewarnt. „Wenn Sie mich fragen, was meine größte Sorge derzeit ist: Dann sage ich Spanien“, sagte der Franzose. Im Juni habe man im westlichen Mittelmeer etwa 6000 irreguläre Grenzübertritte aus Afrika nach Spanien gezählt. „Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln“, sagte Leggeri.

Leggeri sprach sich dafür aus, die Pläne für internationale Unterkünfte in Afrika voranzutreiben, damit niemand mehr davon ausgehen könne, dass er nach seiner Rettung nach Europa gebracht werde. „Wenn es diesen Automatismus nicht mehr gibt, können wir das kriminelle Geschäftsmodell erfolgreich bekämpfen.“

Die Europäische Union hatte sich bei dem Gipfeltreffen vergangene Woche unter dem Eindruck der deutschen Regierungskrise auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in zentralen Sammellagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. Die Grenzschutzagentur Frontex soll schon bis 2020 verstärkt, die EU-Außengrenzen sollen stärker abgeriegelt werden.

